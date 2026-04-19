Украинские воины впервые в мире сбили 'Шахед' дроном-перехватчиком с надводной платформы. Видео

Украинские военные осуществили первое в мире успешное уничтожение ударного дрона типа Shahed с помощью дрона-перехватчика, запущенного с надводной платформы. Инновационная операция демонстрирует новый подход к противодействию воздушным угрозам с использованием морских беспилотных систем.

Перехват осуществил дивизион беспилотных надводных комплексов, который выполняет боевые задачи в морской операционной зоне. Об этом сообщают Силы беспилотных систем ВСУ.

Для поражения вражеского ударного беспилотника был применен специальный дрон-перехватчик, стартовавший с безэкипажной надводной платформы.

Такой подход позволяет совместить возможности морских и воздушных беспилотных систем, создавая дополнительный уровень противовоздушной защиты. Использование надводных носителей значительно расширяет зону действия перехватчиков и повышает эффективность борьбы с вражескими БПЛА.

