Украинские воины захватили в плен группу оккупантов: те пожаловались, что их отправили на 'три дня'. Видео

Воины Сил обороны продолжают уничтожать врага на родной земле, но одновременно пополняют обменный фонд. На фронте во время боя они взяли в плен группу оккупантов, которые думали, что идут на задание всего "на три дня".

Видео дня

Выжить удалось семи захватчикам. Видео с ними распространилось в Telegram с подписью "Пленные кац*пы на одном из направлений" (чтобы просмотреть, доскролльте новость до конца).

Кадры снял один из украинских воинов на камеру, крепящуюся к военному шлему. В объектив попали семь пленных российских вояк – они лежали на руинах дома, головой к земле и с вытянутыми руками.

Наши воины, продолжая вести бой с врагом, поинтересовались у россиян, почему они приперлись в Украину. Те в ответ "запели" уже известную всем украинцам фразу про "три дня".

"Сказали, на три дня идем", – жалостливо заявил один из наемников российской армии, и это тогда, когда развязанная Россией война против Украины длится уже более четырехсот суток.

На уточнение, отправили ли их только семерых в бой, захватчик признался, что нет, однако на видео невозможно расслышать, сколько еще зайд было с ними. Вероятно, выжить посчастливилось только этим семерым оккупантам.

Отметим, что на фоне новостей об ожидаемом контрнаступлении ВСУ оккупанты начали активно интересоваться проектом "Хочу Жить", благодаря которому могут добровольно показаться Силам обороны Украины. В марте 2023 года военные ВС РФ установили рекорд массовой сдачи в плен. Захватчики выходили к нашим воинам без оружия и по одному, и целыми группами.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее украинские воины успешно штурмовали вражескую позицию, показав операцию на видео. Нашим защитникам удалось ликвидировать оккупантов и одного взять в плен.

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