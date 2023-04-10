Украинские воины успешно штурмовали вражескую позицию и захватили пленного: операцию показали на видео

Штурмовая группа ВСУ провела успешную атаку на вражескую позицию, уничтожив ее вместе с оккупантами. Только одному захватчику удалось выжить и попасть в плен.

Видео дня

Видео распространил украинский активист Сергей Стерненко в Telegram. Он отметил, что оно от одного из воинов 30-й ОМБр им. князя Константина Острожского (чтобы просмотреть ролик, доскролльте новость до конца).

Из кадров ясно, что путинские солдаты прятались от ВСУ под полуразрушенным мостом через мелкую речку. Защитники продумали штурм вражеской позиции до деталей, сперва атаковав ее ударом с воздуха.

После того как дым от мощной "бавовны" рассеялся, украинская пехота начала обстреливать место, где базировались оккупанты. Также бойцы ВСУ забросали гранатами норы-землянки, в которых засели захватчики.

В итоге позицию врага защитники зачистили. Единственного оккупанта, которому удалось уцелеть после этих событий, взяли в плен.

"Наши успешно штурмуют вражескую позицию и берут пленного. Просто красавы. Видео от одного из воинов 30-й бригады. Сейчас он собирает на машину и дроны, поддержите обязательно", – отметил Стерненко.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в сети показали, как разведчики ССО и артиллеристы ВСУ ударом из гаубицы М777 уничтожили вражескую пушку с боезапасом. На месте прилета поднялась стена дыма и огня.

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