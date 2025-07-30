Украинские войска достигли успехов в районе Торецка, но у врага тоже есть продвижение: анализ ISW

По всей линии фронта продолжаются бои, кое-где с большей, где-то – с меньшей интенсивностью. Украинские войска имели успехи вблизи Торецка.

Зато оккупанты продвинулись в Часовом Яру, на Покровском и Новопавловском направлениях, а также в Запорожье. О ситуации на фронте рассказали в Институте изучения войны (ISW).

Курская область РФ и Сумская область

На Курщине россияне 29 июля продолжали наступательные операции, однако результатов не достигли.

Между тем российский источник, связанный с российской группой войск "Север", заявил, что украинские войска атаковали к юго-востоку от Глушкова вблизи Нового Пути.

На Сумщине 29 июля также шли бои.

Один из российских военных блогеров заявил, что украинские войска продвинулись вблизи Юнаковки и Варачино. Другие российские "военкоры" утверждали, что российские войска якобы продвинулись вблизи Мирополья, Андреевки, Юнаковки и на восток от Александрии.

Известно, что 29 июля российские войска атаковали вблизи Новониколаевки, Юнаковки и Варачино. По данным российских источников, украинские воины контратаковали вблизи Кондратовки и Константиновки в направлении Алексеевки.

Некоторые российские военные блогеры пожаловались на командира российского 5-го батальона (51-й воздушно-десантный полк, 106-я дивизия), который, как сообщается, действует вблизи Садков. Он, по словам пропагандистов, не имеет инициативы и не может адекватно реагировать на критические ситуации, вроде интенсивного минирования Садков украинскими войсками, что препятствует продвижению россиян.

Также, по данным рос источников, российский 5-й батальон регулярно обменивается дружественным огнем с подразделениями 1182-го артиллерийского полка 106-й дивизии и 810-й отдельной бригады морской пехоты Черноморского флота РФ, которые также действуют вблизи Садков.

Харьковщина, Луганщина и север Донетчины

29 июля российские войска продолжили наступательные операции на севере Харьковской области – без подтвержденного прогресса.

В то же время российские "военкоры" утверждали, что российские войска продвигались в Волчанске и к западу от города, а также в направлении Синельниково (к северо-востоку от Харькова).

28 и 29 июля российские войска атаковали на северо-восток от Харькова вблизи Зеленого, Синельниково и Волчанска.

29 июля российские войска также продолжили наступательные операции в направлении Великого Бурлука, но не продвинулись вперед.

В течение последних двух суток российские войска атаковали к северо-востоку от Великого Бурлука вблизи Мелового. Один из российских военных блогеров при этом утверждал, что украинские войска пытались контратаковать на юго-запад от Чугуновки и вблизи Зарубинки (оба к северо-востоку от Великого Бурлука).

На Купянском направлении россияне также не достигли подтвержденного прогресса.

Это не помешало российским пропагандистам распространять тезисы о том, что российские диверсионно-разведывательные группы якобы продвигаются к Купянску, и что этот город превращается в "серую" зону.

По словам начальника Купянской районной военной администрации Андрея Канашевича, российские ДРГ действуют непосредственно к северу и северо-востоку от Купянска вблизи Радковки и Мирового, но еще не продвинулись к самому Купянску.

28 и 29 июля российские войска атаковали на северо-восток от Купянска вблизи Красного Первого и в направлении Нововасильевки, на север от Купянска вблизи Радковки и Кондрашовки, на северо-запад от Купянска вблизи Мирового и на восток от Купянска вблизи Степной Новоселовки и в направлении Песчаного.

Заместитель командира украинского батальона беспилотников, действующего на Купянском направлении, заявил, что российские войска атакуют парами, иногда в атаки идут по одному оккупанту.

28 и 29 июля российские войска атаковали на северо-восток от Боровой вблизи Лозовой и на юго-восток от Боровой вблизи Новоегоровки, но не продвинулись вперед.

А вот на Лиманском направлении россияне недавно продвинулись. Геолокационные видеозаписи от 28 июля показали присутствие оккупантов в северной части населенного пункта Колодязи (к северо-востоку от Лимана).

Хватало и неподтвержденных "успехов" у российских военных блогеров. Так, один из них рассказывал о якобы продвижении россиян в западной части Редкодуба (к северу от Лимана) и на юго-западе от Дибровы (к востоку от Лимана).

Известно, что 28 и 29 июля российские войска атаковали на север от Лимана вблизи Нового Мира и Зеленой Долины и в направлении Глущенково; на северо-запад от Лимана вблизи Карповки и в направлении Середнего и Шандриголово; на северо-восток от Лимана вблизи Колодязей и Ямполовки; на восток от Лимана вблизи Дибровы и Торского; и на юго-запад от Лимана в районе Серебрянского лесничества и в направлении Ямполя и Дроновки.

Донецкая область

29 июля российские войска продолжили наступательные операции на Северском направлении, но подтвержденного прогресса не достигли.

В то же время российские "военкоры" бездоказательно заявляли о продвижении оккупантов к югу от Серебрянки.

28 и 29 июля российские войска наступали вблизи самого Северска; к северу от Северска вблизи Серебрянки, на северо-восток от Северска вблизи Григорьевки; на восток от Северска вблизи Верхнекаменского; на юго-восток от Северска вблизи Выемки; и на юг от Северска вблизи Федоровки.

Военные с Северского направления рассказывают, что недавние масштабные механизированные и моторизованные наступления России в этом районе были осуществлены с использованием диверсионных атак, что свидетельствует о том, что российские войска усваивают уроки и адаптируют тактику.

Российский военный блогер назвал район к востоку от Северска спорной "серой зоной".

Российские войска недавно продвинулись в направлении Часова Яра. Геолокационные видео от 28 июля зафиксировали присутствие оккупантов в южной и центральной частях города.

28 и 29 июля российские войска провели наступательные операции в самом Часовом Яру и к югу от Часового Яра вблизи Предтечино и Белой Горы.

В то же время один из российских пропагандистов жаловался на трудности, с которыми сталкиваются оккупанты в Шевченковском районе Часового Яра: продвигаться захватчикам якобы мешают погодные условия.

Украинские войска недавно продвинулись на Торецком направлении. Геолокационные записи от 28 июля зафиксировали продвижение защитников в северо-восточной части Яблоновки, что к северо-западу от Торецка.

Между тем россияне бездоказательно заявляли о продвижении оккупантов к западу от Новоспасского (к западу от Торецка).

28 и 29 июля российские войска провели наступательные операции вблизи самого Торецка; к северу от Торецка вблизи Дилиевки; к западу от Торецка вблизи Щербиновки; и к северо-западу от Торецка вблизи Александро-Калинового, Попова Яра и РусинамЯра, а также в направлении Плещеевки.

Представитель одной из украинских бригад, держащих оборону на Торецком направлении, заявил, что за более чем год боев за Торецк Россия потеряла на этом участке фронта около 51 тысячи солдат. Более 20 тысяч из них были ликвидированы. Потери российское командование пополняет плохо обученными новобранцами.

Российские войска недавно продвинулись на Покровском направлении. Кадры от 29 июля показали присутствие оккупантов на юго-востоке от Владимировки – к северо-востоку от Покровска).

Между тем в российском минобороны безо всяких подтверждений заявили об оккупации Новоукраинки (к югу от Покровска). А один из российских "военкоров" утверждал, что российские войска вошли в Мирноград (к востоку от Покровска) из Новоэкономического.

28 и 29 июля российские войска провели наступательные операции вблизи самого Покровска; к северу от Покровска вблизи Родинского; на северо-восток от Покровска вблизи Маяка, Разино, Владимировки, Новоэкономического и Николаевки; на юго-восток от Покровска вблизи Лысовки; на юг от Покровска вблизи Чунишино и Новоукраинки; и на юго-запад от Покровска вблизи Звирового, Котлино и Удачного и в направлении Новоподгороднего.

Украинский офицер, воюющий на Покровском направлении, сообщил, что российские водолазы пытаются проникнуть в украинский тыл через небольшие реки.

Российские войска недавно продвинулись на Новопавловском направлении. Видео от 29 июля подтвердили продвижение россиян в полях к северо-западу от Алексеевки (к юго-востоку от Новопавловки), что, по мнению аналитиков, свидетельствует о том, что российские войска, вероятно, недавно захватили Алексеевку.

Российские войска наступали на северо-восток от Новопавловки в районе Новониколаевки и Муравки; на юго-восток от Новопавловки возле Орехового, Зеленого Кута, Дачного Днепропетровской области; на юг от Новопавловки на Филию; и на юго-запад от Новопавловки возле Зеленого Гая 28 и 29 июля.

Также 29 июля российские войска атаковали в направлении Великомихайловки, но не достигли подтвержденного прогресса. В то же время российские пропагандисты утверждали, что российские войска продвигались к Вороному и Камышевахе (оба к юго-востоку от Великомихайловки)

28 и 29 июля российские войска атаковали на северо-восток от Великомихайловки вблизи Поддубного; на восток от Великомихайловки вблизи Воскресенки и в направлении Александрограда; и на юго-восток от Великомихайловки вблизи Шевченко и в направлении Камышевахи.

Российские "военкоры" утверждали, что украинские войска контратаковали вблизи Александрограда и Андреевки-Клевцово (к северо-востоку от Великомихайловки).

Юг Украины

Российские войска недавно продвинулись на востоке Запорожской области. Геолокационные видеозаписи, опубликованные 29 июля, показывают, как российские войска поднимают флаг в Темировке (к северо-востоку от Гуляйполя), что, считают аналитики, может свидетельствовать о вероятном захвате этого населенного пункта.

С заявлениями о Темировке выступили также в российском минобороны и в среде росвоенкоров.

28 и 29 июля российские войска атаковали к северо-востоку от Гуляйполя вблизи Зеленого Поля и Темировки.

29 июля российские войска продолжили наступательные операции на западе Запорожской области, но не продвинулись вперед. Оккупанты атаковали западнее Орехова в районе Каменского, Плавней и Степногорска.

Представитель одной из украинских бригад, воюющих на этом участке фронта, заявил, что россияне интенсивно атакуют. Однако недавно они понесли значительные потери, когда украинские войска отбили российское механизированное наступление неопределенного эшелона на Малую Токмачку (к юго-востоку от Орехова).

Украинская бригада, действующая на западе Запорожской области, ранее 24 июля сообщала, что 23 июля она отразила усиленное взводное механизированное наступление российских войск, состоявшее из танка, трех боевых машин пехоты (БМП) и четырех багги вблизи Новопокровки.

28 и 29 июля российские войска продолжали ограниченные наступления в неопределенных районах Херсонского направления, но не продвигались вперед.

Спикер Южных оборонительных сил Украины полковник Владислав Волошин 29 июля заявил, что российские войска недавно изменили свою тактику наступления на юге Украины, особенно вдоль реки Днепр, и теперь пытаются проникнуть в украинский тыл, вместо того, чтобы проводить штурмы небольшими пехотными группами.

Волошин сообщил, что российские войска отправляют опытный личный состав с современным оборудованием, таким как тепловизионные пончо против беспилотников, чтобы попытаться проникнуть сквозь украинские оборонительные линии, дождаться подкрепления, а затем попытаться захватить логистические маршруты, когда небольшие пехотные штурмовые группы не смогут продвинуться. Волошин заявил, что российские войска также используют эту тактику вблизи Антоновского моста, но отметил, что российские войска еще не достигли тактических успехов, используя эту тактику.

Что предшествовало

Ранее в ISW констатировали, что в Кремле отвергли предложение Трампа о сроках прекращения огня в Украине.

Сделанные кремлевскими чиновниками (в частности, Дмитрием Медведевым и Дмитрием Песковым) свидетельствуют, что Россия стремится к продолжению войны и рассчитывает достичь своих целей на поле боя.

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