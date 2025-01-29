Украинские войска имели успехи в районе Торецка и близ Покровска, но у врага тоже есть продвижение – ISW

В Украине и в частности в Донецкой области продолжаются ожесточенные бои. Украинские воины продвинулись в Торецке и на Покровском направлении.

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Впрочем, успехи в этих направлениях, а также в районе Курахово имели и российские захватчики. О развитии ситуации 27 и 28 января 2025 года и изменениях линии фронта говорится в новом аналитическом материале Института изучения войны (ISW).

Харьковская область

На севере Харьковщины за последние два дня россияне осуществляли атаки вблизи Волчанска и Старицы, однако продвинуться не смогли.

По словам начальника залога бригады "Форпост" на позывной "Телик", особенно яростно захватчики пытаются захватить Волчанский агрегатный завод: ежедневно они идут в атаки группами от 3 до 10 штурмовиков, среди которых немало бывших заключенных, в том числе женщин.

Луганская область

Без подтвержденных продвижений пытались наступать российские войска 28 января на Купянском направлении.

Хотя накануне в минобороны России заявили, что подразделения 25-й отдельной мотострелковой бригады якобы захватили Двуречную северо-восточнее Купянска, аналитики не нашли подтверждений этому.

Российские пропагандисты тем временем празднуют "победу": они писали, что якобы захват Двуречной позволит российским войскам продвинуться в направлении Кутковки и Западного (к западу и юго-западу от Двуречной) и попытаться либо охватить Купянск с запада, либо продвинуться на северо-запад в направлении Великого Бурлука для поддержки российских наступательных операций вблизи Волчанска.

Однако начальник Харьковской ОВО Олег Синегубов 28 января заявил, что российские войска не захватили Двуречную и что в населенном пункте продолжаются бои.

В целом 27 и 28 января украинские воины отражали российские атаки на северо-востоке от Купянска возле Двуречной; к северу от Купянска возле Кутковки и Кондрашовки; к востоку от Купянска возле Петропавловки; к юго-востоку от Купянска возле Песчаного; к югу от Купянска возле Глушковки.

Как рассказал командир батальона ударных беспилотных авиационных комплексов "Ахиллес" 92 штурмовой бригады имени кошевого атамана Ивана Сирко капитан Юрий Федоренко, на Купянском направлении с 22 января украинские силы отразили четыре механизированных атаки врага. В результате украинские воины уничтожили более 15 российских БТРов и танков, примерно 80% из них – с помощью дронов.

По данным ISW, на направлении, в частности в районе Петропавловки, оккупанты активно применяют FPV-дроны на оптоволокне.

Также без продвижений пытались россияне наступать накануне в Боровой. "Успехи" они имели разве что в сообщениях российских пропагандистов, которые в своих Telegram-каналах "взяли" Новоегоровку к юго-востоку от Боровой. В то же время они признали, что оккупировать Твердохлебово захватчикам не удалось.

Бои на протяжении последних двух дней шли в районе Лозовой, Богуславки, Зеленого Гая, Новой Кругляковки, близ Копанок, а также возле Новоегоровки, Макеевки и Грековки.

Представитель 3 штурмовой бригады Александр Бородин накануне заявил, что в штурмы россияне там ежедневно ходят группами до 6 человек. Особую активность они проявляют вблизи реки Оскол и у Боровой. В штурмы идут пешком или на мотоциклах, тяжелую же бронетехнику используют разве что для ведения огня с закрытых позиций: в отличие от личного состава на фоне значительных потерь танки российское командование пытается беречь.

Также без подтвержденных успехов пытались наступать 27-28 января россияне на Лиманском направлении. Вражеские атаки накануне зафиксированы северо-восточнее Лимана в районе Тернов, Колодязей, Ямполевки и в направлении Зеленой Долины; восточнее Лимана близ Заречного; и юго-восточнее Лимана в районе Серебрянского леса.

Донецкая область

Приоритетным остается для России намерение захватить всю Донетчину.

Пытаясь этого достичь, 27 и 28 января российские войска продолжали наземные атаки к северо-востоку от Северска в районе Белогоровки и к востоку от Северска в районе Верхнекаменского и Новоселовки, по данным ISW – без продвижений.

Российские пропагандисты разгоняли "победу" относительно якобы продвижения в центре Часова Яра и вблизи города – к западу от Калиновки. Аналитики ISW не нашли подтверждения этих заявлений.

В ОСУВ "Хортица" накануне рассказали о недавней вражеской атаке при поддержке бронетехники вблизи Белой Горы к югу от Часова Яра. Украинские воины наступление отбили и с помощью дронов уничтожили два российских танка и три бронемашины.

В целом 27 и 28 января российские войска продолжали штурмовые действия у самого Часова Яра и к югу от него у Ступочек, Предтечино и Белой Горы.

По данным ISW, Силы обороны Украины недавно продвинулись на севере Торецка: это подтверждают геолокационные кадры, сделанные на улице Даргомыжского, опубликованные 28 января.

В тот же день Генштаб Вооруженных сил Украины опубликовал карту, на которой в качестве оккупированных обозначены населенные пункты Нью-Йорк на юге и Юрьевка на западе Торецка. Когда россияне их захватили, на данный момент остается неясным.

Между тем российские "военкоры" утверждали, что российские войска продвинулись в западной части Торецка и дальше к западу от города, в окрестностях населенного пункта, по их словам, ведутся интенсивные бои. Аналитики при этом "не нашли подтверждения этих заявлений о российских достижениях".

ОСУВ "Хортица" также сообщило о недавнем разгроме российской колонны из пяти единиц техники, пытавшихся высадить российскую пехоту вблизи передовых украинских позиций в районе Щербиновки.

Вражеские штурмы 27 и 28 января продолжались в Торецке, к северу от города – у Крымского, Дачного, Дилиевки, а также к западу от Торецка у Щербиновки.

На Покровском направлении на днях продвижение имели как российские, так и украинские войска.

Украинские воины добились успеха на западе от города – в Котлино, а также южнее населенного пункта: в юго-восточной части Котлино и к югу от Зверево.

А российские войска недавно продвинулись вдоль Донецкой железной дороги на юго-восточной окраине Удачного (к западу от Котлино).

По данным Генштаба ВСУ, по состоянию на 28 января враг оккупировал Успеновку и Новоандреевку (оба населенны пункта расположены юго-западнее Покровска).

Российские же "военкоры" рассказывали о продвижении оккупационных войск к Чунишиному, к югу от Удачного, в направлении Котляровки, к северу и югу от Надиевки, а также в Новоалександровке. Подтверждений, как обычно, они не предоставили.

В целом Россия продолжала наступательные действия под Покровском, а также вблизи города: к востоку – в районе населенных пунктов Водяное Второе, Миролюбовка, Елизаветовка, Проминь, Воздвиженка, Зеленое Поле, Барановка, на юго-восток – возле Сухого Яра и Лысовки; на юг – у Зеленого и Шевченко; на запад – у Удачного и в сторону Сергеевки; на юго-запад – в районе Надиевки, Успеновки, Нововасильевки, Новоалександровки, Котляровки, Новоандреевки и на Преображенку и Богдановку.

"Российские милблогеры утверждали, что российские войска атакуют Серебряное с трех направлений, вероятно, пытаясь охватить населенный пункт широким фронтом и отбросить украинские силы с позиций вдоль реки Волчья, протекающей к югу от Серебряного и к западу от Курахово. Российский источник утверждал, что украинские силы безуспешно контратаковали в Удачном и близ Котыльного, и что российские войска пытаются закрепиться в Удачном, что подверглось значительным разрушениям", – говорится в материале.

Здесь, как и на других направлениях, россияне пытаются атаковать небольшими пехотными группами, отдавая предпочтение туманной погоде. Пехотные резервы у захватчиков на Покровском направлении, по словам украинских военных, сконцентрированы значительные. Да и дроны здесь оккупанты используют очень активно: кое-где на одну позицию могут прилетать до 30 российских FPV.

Также защитники утверждают, что на то, чтобы придумать средства противодействия новой украинской технике, оккупанты тратят примерно 2-3 недели после ее появления на передовой.

В настоящее время российские войска сконцентрированы на поиске слабых мест в украинской обороне вблизи Покровска и сосредоточивают значительные силы там, где достигают тактических успехов.

Тем временем российские военкоры жалуются, что украинские беспилотники мешают оккупантам продвигаться вблизи Успеновки и Новоалександровки.

На Кураховском направлении 28 января российские войска также продолжали наступление. По данным Генштаба, по состоянию на вчера оккупанты захватили Славянку (к северо-западу от Курахово) и продвинулись в полях к западу от Славянки и к югу от Дачного (к западу от Курахово)

Российские военные блогеры утверждали, что российские войска продвинулись в центре Андреевки (к северо-западу от Курахово), однако в ISW не нашли подтверждений этого заявления.

Здесь, рассказывают украинские военные, россияне идут в штурмы малыми группами численностью 1-3 штурмовика, используют также технику, правда не для штурмов, а для высадки пехоты вблизи украинских позиций. Очевидно, что тактика российского командования заключается в использовании преимущества в живой силе для истощения украинских подразделений на Кураховском направлении.

"Российские военные блогеры утверждали, что подразделения российской 114-й мотострелковой бригады (51-й ОМСБр) расширяют свое выступление к северо-востоку от Андреевки и что российские войска пытаются захватить позиции вдоль трассы Т-0515 Андреевка-Покровск близ Славянки (на северо-восток от Андреевки). Российские войска продолжали штурм к северо-западу от Курахово вблизи Андреевки и Шевченко; к западу от Курахово в районе населенных пунктов Дачное, Улаклы, Константинополь, Разлив, на Алексеевку и Богатырь; и юго-западнее Курахово возле Янтарного и Зеленовки", – описали основные направления боев вблизи Курахового 27 и 28 января аналитики.

Наступали российские войска 28 января и в направлении Великой Новоселки, там враг добился успехов. На карте Генштаба ВСУ от 28 января указано продвижение оккупантов к северо-востоку от Раздольного.

"Российские военные блогеры утверждали, что российские войска продолжают зачистку Великой Новоселки от украинских сил и проводят перегруппировку возле этого населенного пункта", – отметили в ISW.

За последние два дня захватчики продолжали штурмовые действия возле самой Великой Новоселки, к северо-востоку от поселка – возле Раздольного и на запад – возле Новоселки

Запорожье и Херсонщина

27 и 28 января российские войска совершили ограниченные наземные удары на запорожском направлении в районе Новоданиловки (к северу от Работино).

По данным Генштаба, по состоянию на 28 января россияне захватили Степное (к северо-западу от Работино) и продвинулись к северо-востоку от Копаней (к западу от Работино) и к югу от Малых Щербаков (к северо-западу от Работино).

27 и 28 января российские войска продолжали наступление на Приднепровском направлении, но не продвинулись.

Курская область РФ

28 января российские войска продолжили наступательные операции в рамках украинского выступа в Курской области, однако подтвержденных продвижений не добились.

В сети в это время накануне появились кадры отражения украинскими дронами российской механизированной атаки на Курщине.

"Российское МО утверждало, что подразделения российской 83-й воздушно-десантной (ВДВ) бригады продвигались вдоль реки Снагость и участвовали в захвате Николаево-Дарьино (к западу от Суджи). Российские военные блогеры также утверждали, что российские войска продвинулись к северу от Гуево (южнее Суджи) и возле Свердликово (Западнее Суджи) Однако ISW не нашел подтверждения этих утверждений", – отметили аналитики.

Также они процитировали российские заявления об атаках ресниц РФ на северо-западе от Суджи в районе Викторовки, Никольского, Новой Сорочины и Старой Сорочины, к югу от Суджи в районе Куриловки, а также о том, что недавно россияне якобы отбили украинскую атаку вблизи Никольского. .

"Сообщается, что северокорейская группировка сил в Курской области продолжает нести значительные потери в живой силе и может временно выйти из боевых действий из-за этих потерь. Руководитель Украинского центра противодействия дезинформации лейтенант Андрей Коваленко 28 января заявил, что северокорейские войска не научились противодействовать ударам артиллерии и в результате подверглись значительным потерям. Коваленко заявил, что российское командование и северокорейские офицеры работают над исправлением этих "ошибок", – говорится в материале.

Тем временем Sky News со ссылкой на командира одного из подразделений украинских Сил спецопераций 27 января сообщило о временном отводе северокорейских войск с передовой на Курщине после значительных потерь как о вероятном уже свершившемся факте. Также не исключено, что корейцы сейчас ждут прибытия подкрепления и скоро вернутся на фронт.

"Другие украинские военнослужащие рассказали Sky News, что северокорейские силы, казалось, не знали об угрозе ударов беспилотников и артиллерии, когда они впервые прибыли в Курскую область, и часто действовали легко идентифицированными группами от 20 до 60 человек. Украинские военнослужащие повторили, что северокорейские и российские силы плохо общаются через языковой барьер и что северокорейские силы имеют более качественное стрелковое оружие и форму, чем российские силы, но часто не имеют доступа к бронетехнике и вынуждены атаковать и доставлять поставки пешком", – пишут в ISW

Напомним, ранее в ISW заявили, что переговоры России и Сирии зашли в тупик: спутниковые снимки зафиксировали, что россияне эвакуируют военную технику из порта Тартус, несмотря на то, что накануне в Дамаск прибыла первая официальная российская делегация.

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