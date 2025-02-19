Украинские войска истощают врага вдоль всей линии боевого столкновения: в Генштабе назвали самые горячие направления

Идут тысяча девяносто вторые сутки широкомасштабной войны, которую Россия ведет против Украины. Украинские защитники останавливают российских оккупантов, держат рубежи и разрушают планы врага.

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Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ в сводке19 февраля по состоянию на 16:00. Отмечается, что с начала суток произошло 77 боевых столкновений.

Российские обстрелы

В течение суток противник с территории России нанес артиллерийские обстрелы по районам населенных пунктов Кучеривка, Александровка, Белая Береза, Коренек и Широкий Берег Сумской области; Заречье и Гута-Студенецкая Черниговской области.

Ситуация на фронте

На Харьковском направлении противник четырежды пытался атаковать позиции Сил обороны вблизи населенного пункта Волчанск, к тому же нанес авиаудар в районе населенного пункта Черноглазовка.

На Купянском направлении враг в течение дня один раз пытался продвинуться к нашим позициям в районе Петропавловки, атака успешно отбита.

На Лиманском направлении произошло девять боестолкновений вблизи Невского, Ямполевки, Колодцев и Григорьевки. Три боестолкновения продолжаются до сих пор.

На Северском направлении враг атакует в районе Верхнекаменского, идет бой.

На Краматорском направлении противник три раза атаковал в районах Часова Яра и Ивановского, сейчас продолжаются два боестолкновения.

На Торецком направлении захватчики восемь раз атаковали в районах Озаряновки, Торецкая и Леонидовки. Наши защитники отразили все атаки. Авиаудар нанесен по Константиновке.

На Покровском направлении сохраняется высокая активность неприятеля. Восемнадцать раз за сегодняшний день начинались столкновения разной интенсивности вблизи населенных пунктов Зеленое Поле, Водяное Второе, Елизаветовка, Новоторецкое, Проминь, Котлино, Надеевка, Андреевка и Улаклы, четыре боестолкновения продолжаются до сих пор. Вражеские КАБы ударили по Мирнограду и Покровску.

На Новопавловском направлении агрессор 13 раз атаковал в районах Константинополя, Раздольного, Нового Комара и Привольного, в настоящее время продолжаются шесть боестолкновений.

На Гуляйпольском направлении враг активных наступательных действий не производил. Захватчики нанесли удары неуправляемыми ракетами по Новодаровке и Гуляйполю.

На Ореховском направлении оккупанты пытались восемь раз идти вперед на позиции украинских подразделений в районах Малых Щербаков, Новоандреевки и Степного. Два боестолкновения продолжаются до сих пор, также враг нанес удар по Каменскому неуправляемым авиационным ракетам.

На Курском направлении украинские защитники отбивают три атаки захватчиков, всего в настоящее время уже зафиксировано 12 боестолкновений. Враг нанес девять авиационных ударов, сбросив 11 управляемых бомб по населенным пунктам и позициям Сил обороны, кроме того, совершил 296 артиллерийских обстрелов, в том числе пять – из реактивных систем залпового огня.

Как сообщал OBOZ.UA, российский диктатор Владимир Путин заявил, что войска РФ якобы пересекли границу с Украиной в Курской области. На самом деле он выдал неудачный прорыв российской ДРГ за широкомасштабное наступление на территорию Украины.

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