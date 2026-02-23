Украинские войска на Александровском направлении восстановили контроль над восемью населенными пунктами: Сырский отметил защитников. Фото

Украинские войска на Александровском направлении успешно восстановили контроль над восемью населенными пунктами. Контрнаступательные действия продолжаются, несмотря на активное сопротивление врага, который применяет артиллерию, беспилотники и бронетехнику.

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский отметил, что благодаря профессионализму и выдержке защитников ситуация на фронте остается под контролем. Он также наградил наших защитников.

"Работаю непосредственно на направлениях выполнения боевых задач в Южной операционной зоне. Во время очередной рабочей поездки посетил части, которые наступают, и части, которые держат оборону на одном из ключевых участков фронта", – отметил Сирьский.

Он провел предметное совещание с командирами, во время которого было обсуждено состояние выполнения боевых задач, проблемные вопросы и предложения по их решению.

По результатам определили первоочередные шаги для усиления обороны и обеспечения наших подразделений. Особое внимание уделили логистике, эвакуации раненых, бесперебойному снабжению боеприпасов и техническому сопровождению подразделений – все эти меры критически важны для поддержания устойчивости войска.

Сырский отметил, что ситуация на этом участке сложная.

Противник продолжает оказывать давление, используя малые штурмовые группы для инфильтрации, а также артиллерию, беспилотные летательные аппараты и бронетехнику. Однако украинские военные успешно противодействуют атакам и проводят эффективные наступательные действия.

"С конца января этого года на Александровском направлении группировки ДШВ и смежные подразделения восстановили контроль над 400 кв. км территории и восемью населенными пунктами", – отметил главком.

Сырский лично отметил военнослужащих 82-й и 95-й десантно-штурмовых бригад за мужество, выдержку и профессионализм в бою. Он поблагодарил каждого, кто ежедневно держит строй, и пообщался с воинами, отметив их уверенность, спокойствие и несокрушимый боевой дух.

"Отдельно пообщался с нашими воинами. Их уверенность, спокойствие и боевой дух – несокрушимы. Наш план неизменен: эффективное выполнение поставленных задач с максимальным сохранением жизни и здоровья наших защитников и защитниц, усиление обороноспособности и наращивание возможностей на каждом участке фронта. Работаем системно и слаженно, чтобы освободить украинскую землю. Слава Украине! Слава ее защитникам!" – подчеркнул главком.

Напомним, президент Владимир Зеленский заявил, что украинская армия освободила около 300 квадратных километров оккупированной территории. По его словам, продвижение войск было сложным и влияние на темпы наступления имела даже погода. Он также рассказал о психологическом состоянии российских военных, которые не могут адекватно оценить потери территорий.

Как сообщал OBOZ.UA, Силы обороны Украины 11-15 февраля вернули около 201 кв. км территорий, оккупированных ВС РФ. Вероятно, украинские воины провели контратаки, воспользовавшись отключением интернет-терминалов Starlink в российских войсках.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!