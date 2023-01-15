Украинские войска под угрозой окружения и с тяжелыми боями покинули жилые районы Соледара, – Бутусов

Украинские войска под угрозой окружения и с тяжелыми боями были вынуждены покинуть жилые районы Соледара в Донецкой области. В настоящее время продолжаются бои в промышленной зоне на окраине города.

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Об этом в Facebook сообщил украинский журналист и военный корреспондент Юрий Бутусов. По его словам, уход украинских защитников из жилых районов произошел еще 10 января. Бутусов пояснил, что промышленная зона расположена вдали от жилых кварталов и является западной окраиной Соледара.

"Бои в районе Соледара продолжаются, но впервые с июля россиянам удалось захватить почти весь украинский город", – констатировал журналист.

Спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый в эфире телемарафона сообщил, что оккупантам приходится концентрировать много личного состава для штурмов в Соледаре, потому что это их главный ресурс. Одна за другой, они пытаются преодолевать сопротивление украинской стороны.

По его словам, войска РФ ротируют свои подразделения, особенно понесшие потери.

"Они, по сути, по телам своим наступают, это можно было увидеть в видео, выложенных в интернете", – добавил он.

Череватый отметил, что за минувшие сутки произошло 32 боевых столкновения.

Командир отдельной тактической группы аэроразведки SARG "Птицы Мадяра" сообщил в Telegram, что по состоянию на 17:30 штурмовые отряды врага заняли промзону у рудника номер 7, расположенного в админ границе города Соледар, и является его западной окраиной.

"Фронт будет теперь рядом, но за пределами города. На этом направлении впереди продолжалась позиционная война", – отметил военный.

В то же время, по его словам, в Соледаре враг потерял чувствительную часть своих "червей ЧВК".

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