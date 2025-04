Украинские войска преуспели в районах Северска и Торецка, но у врага тоже есть продвижения – ISW

Силы обороны Украины во время боестолкновений на фронте недавно продвинулись вблизи Северска и Торецкого в Донецкой области. В то же время и российские оккупанты имели там успехи, а также прошли вперед возле Торецка и Покровска.

Об этом сообщает Институт изучения войны (Institute for the Study of War, ISW) в сводке за 14 апреля. Аналитики ссылаются на геолокационные кадры, опубликованные как украинскими бригадами, так и российскими пропагандистами.

Северское направление

Сообщается, что на этом участке фронта ВСУ продвинулись юго-западнее Белогоровки (к северо-востоку от Северска). Оккупанты же имели продвижения к западу от этого поселка, который является последним населенным пунктом Луганской области на Северском направлении, которое не контролирует армия РФ.

В течение 14 апреля российские войска наступали к северо-востоку от Северска в районе Белогоровки и Григорьевки, а также к востоку от города – в районе Верхнекаменского.

Купянское направление

Со ссылкой на геолокационные кадры от 13 апреля сообщается о продвижении оккупантов к северо-западу от Степной Новоселовки (юго-восточнее Купянска). В течение последних двух суток войска РФ вели наступательные действия к востоку от города в районе Петропавловки.

Спикер бригады ВСУ, действующей на Купянском направлении, заявил, что там российские захватчики реже используют тяжелую технику и атакуют мотоциклами, квадроциклами и баги. Украинские воины пытаются нанести удар по российскому тылу к подходу врага к линии фронта.

Торецкое и Покровское направления

Отмечается, что украинские силы недавно продвинулись в пределах Торецка и к северо-востоку от него. Российские войска прошли вперед по улице Короленко на северо-западе города.

Аналитики ISW предполагают, что сейчас ВС РФ используют передислоцированные части 8-й общевойсковой армии, чтобы закрыть украинский карман юго-западнее Торецка и уравнять линию фронта в пределах своих усилий атаковать Константиновку с юга.

Украинский военный обозреватель Константин Машовец 14 апреля заявил, что недавно подразделения российской 150-й мотострелковой дивизии (8-я армия) захватили Александрополь, Пантелеймоновку, Валентиновку юго-западнее Торецка и оттеснили ВСУ с позиций восточнее трассы Н-20 Донецк – Константинополь. По его наблюдениям, части 20-й мотострелковой дивизии (та же 8-я армия) продолжают атаковать к северу от Воздвиженки (к западу от Александрополя и к востоку от Покровска) в направлении Новой Полтавки и Новоеленовки (как к северо-востоку от Покровска, так и к западу от Торецка).

Со своей стороны российские пропагандисты утверждали, что армия РФ оттеснила украинские подразделения с позиций к востоку от трассы Н-20, захватила Валентиновку и наступает на Сухую Балку. Также эти блоггеры приписывали 68-му танковому полку ВС РФ захват Пантелеймоновки и Александрополя, а частям 242-го мотострелкового полка – Калиново (восточнее Покровска).

Кроме того, на Покровском направлении армия РФ немного продвинулась в западной части Лисовки (юго-восточнее райцентра). Оккупанты продолжали атаки возле Тарасовки, на Елизаветовку, Воздвиженку, Зеленое Поле, Новоторецкое, Калиновое, Водяное Второе, Малиновку, Старую Николаевку, Александрополь, возле Лисовки, Новоукраинки, Зверево, Котлино и Удачного. Пропагандисты заявили, что украинские силы контратаковали россиян возле Елизаветовки.

Представитель ОСГВ "Хортица" майор Виктор Трегубов сообщил, что российские войска используют наибольшее количество техники на Покровском направлении, преимущественно для огневой поддержки и поддержки любых прорывов оккупантов. По его словам, тяжелая техника неэффективна как "оружие прорыва" и огневой поддержки или даже транспортировки пехоты – из-за количества украинских беспилотников в воздухе. Военный добавил, что оккупанты вернулись к развертыванию небольшой пехоты группами от двух до пяти человек и использованию гражданских транспортных средств, мотоциклов во время атак. В последние недели враг посылает на штурм больше мобилизованных и менее обученных солдат.

В то же время российские блогеры недавно пожаловались, что ВС РФ получают беспилотники только через гуманитарную помощь и сбор средств в Telegram-каналах, но и того количества недостаточно. Пропагандист заявил, что российские беспилотные технологии уступают украинским, эти проблемы системны и существуют не только на Покровском, но и на других направлениях фронта.

Как сообщал OBOZ.UA, по словам военных, на Покровском направлении Россия применяет весь спектр техники и вооружения. Ситуация на этом участке фронта остается стабильно тяжелой, сейчас продвижений у оккупантов там нет, однако они очень стараются совершать штурмовые действия.

