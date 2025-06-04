Украинские войска продвинулись на Курщине, оккупанты – в районе Курахово: анализ боевых действий от ISW

Украинские воины недавно имели успехи на Курщине. Зато россияне пытались наступать на Сумщине, однако подтвержденных продвижений не имели.

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Ожесточенные бои шли 3 июня и на востоке, однако россияне, продолжающие наступать, смогли продвинуться только на одном из направлений. О ситуации рассказали в новом аналитическом материале Института изучения войны (ISW).

По данным аналитиков, украинские войска недавно продвинулись в Курской области. Они геолоцировали кадры от 3 июня, которые показали продвижение защитников на восток от населенного пункта Теткино (на юго-запад от Глушково). Кроме того, один из российских военных блогеров в тот же день заявил о "незначительном продвижении" украинских сил на юго-запад от Нового Пути.

Россияне тем временем 2 и 3 июня продолжали атаки на Курщине. Фиксировались атаки и украинских сил: в направлении Теткино, в Гуево и к югу от Горналя (на юго-восток и юго-запад от Суджи соответственно).

А вот сообщений о наземной активности в Белгородской области РФ накануне не было ни в украинских, ни в российских источниках.

Продолжались ожесточенные бои и по украинскую сторону границы – в Сумской области. Там россияне совершили новые атаки, однако подтвержденного прогресса не достигли.

Зато неподтвержденных заявлений об "успехах" агрессора накануне хватало. Российские Z-паблики, а также российское минобороны 3 июня без всяких подтверждений заявили о якобы захвате Андреевки, населенного пункта к северу от Сум. Лишь один пропагандист при этом утверждал, что на южной окраине населенного пункта продолжаются бои.

Российские военные также утверждали, что российские войска захватили Александрию (к северо-востоку от города Сумы) и якобы продвинулись вблизи Андреевки и Юнаковки (к юго-востоку от Андреевки), в направлении Малой Корчаковки (к юго-востоку от Андреевки) и вдоль реки Снагость в широкой зоне вблизи Яблоновки (к востоку от Андреевки). Один из российских "военкоров" также заявил, что российские войска якобы вошли в Мирополье (к северо-востоку от города Сумы), но другие его "коллеги" это опровергли.

2 и 3 июня российские военные блогеры заявили, что российские войска атаковали к северу от города Сумы вблизи Кондратовки, Андреевки, Новониколаевки и Константиновки, а также в направлении Хотына, к северо-востоку от города Сумы вблизи Юнаковки и в направлении Мирополья. Один из них в течение двух последних дней также отмечал, что украинские войска контратаковали из Александрии в направлении Гуево (к северо-востоку от города Сумы).

На фоне наземных боев россияне, по данным Воздушных сил ВСУ, усиливают удары по Сумской области, в частности с помощью ракетных бригад: эту тактику представитель ВС Юрий Игнат назвал тактикой "выжженной земли".

Также 3 июня россияне без подтвержденных успехов продолжали наступление на севере Харьковщины. При этом российские пропагандисты убеждали, что оккупанты смогли продвинуться более чем на 120 м в Волчанске за последние два дня.

Наступать 2 и 3 июня россияне пытались на северо-восток от города Харьков вблизи Волчанска и Волчанских Хуторов.

При этом в прокуратуре Харьковщины констатировали, что российские ВВС испытывают в Харьковской области новые управляемые планирующие бомбы с едиными модулями планирования и коррекции (УМПК) с увеличенной дальностью полета. В рамках этих испытаний российские террористы 31 мая выпустили четыре планирующие бомбы увеличенной дальности по Харьковской области из Томаровки Белгородской области.

По данным прокуратуры Харьковщины, модернизированные российские планирующие бомбы имеют дальность полета 95 километров (ранее они летели на 60-80 км), поэтому в зоне риска оказывается весь Харьков и часть населенных пунктов к югу от облцентра.

Такие же бомбы увеличенной дальности в мае россияне применяли и на Сумщине.

На Купянском направлении наступательные усилия россиян не принесли им результатов. Наступать они пытались на север от Купянска возле Западного и в направлении Довгенького и на юго-восток от Купянска возле Песчаного, Малой Шапковки и Степной Новоселовки 2 и 3 июня.

Также 3 июня российские войска продолжили наступательные операции на Боровском направлении, но не продвинулись вперед.

2 и 3 июня российские войска атаковали на северо-восток от Боровой вблизи Новой Кругляковки и Загрызово, на восток от Боровой вблизи Зеленого Гая и на юго-восток от Боровой вблизи Грековки и Степового и в направлении Ольговки. [43]

Российский военный блогер также заявлял, что российские войска развивают наступление в направлении Боровой с недавно сформированного Россией выступа вблизи Редкодуба (к юго-востоку от Боровой).

Продолжалось накануне и российское наступление на Лиманском направлении.

В течение последних двух дней российские войска атаковали к северу от Лимана вблизи Карповки, Редкодуба, Зеленой Долины, Глущенково, Шандриголово и Нового Мира; к востоку от Лимана вблизи Торского; и на юго-восток от Лимана в районе Серебрянского лесничества.

В Донецкой области также накануне шли жестокие бои.

Россияне продолжали наступательные операции на Северском направлении – без подтвержденного прогресса. А без подтверждений российское минобороны "продвинулось" на этом направлении.

Известно, что 2 и 3 июня российские войска провели наступательные операции к северу от Северска в направлении Серебрянки, к северо-востоку от Северска вблизи Григорьевки, к востоку от Северска вблизи Верхнекаменского и к юго-востоку от Северска вблизи Ивано-Дарьевки.

Аналогичная ситуация складывалась и в районе Часового Яра, где россияне атаковали без подтвержденных продвижений.

Зато российские пропагандисты заявляли о продвижении к северу от Часова Яра, в центральной части самого Часова Яра и вблизи Ступочек (к югу от Часова Яра) – уже привычно, без каких-либо подтверждений этих утверждений.

Достоверно же известно лишь о том, что в течение последних двух дней россияне проводили наступательные операции на юго-восток от Часова Яра вблизи Курдюмовки и Белой Горы.

Без подтвержденных успехов завершились и попытки оккупантов наступать на Торецком направлении.

Что не помешало российским "военкорам" заявлять о якобы продвижении захватчиков в Яблоновке, что к западу от Торецка, а также в направлении Русина Яра и Полтавки.

Известно, что 2 и 3 июня российские войска наступали возле самого Торецка, на восток от Торецка возле Дружбы; на север от Торецка возле Дилиевки; на северо-запад от Торецка возле населенных пунктов Полтавка, Попов Яр, Яблоновка, Плещеевка, Нелиповка.

Один из российских военных блогеров рассказывал о тактике, которой якобы придерживаются россияне на Торецком направлении. По его словам, для продвижения между Торецком и Покровском, по его словам, оккупанты прибегают к атакам небольшими штурмовыми группами, что, мол, позволяет им "шаг за шагом зачищать ключевые украинские опорные пункты". Однако другой его "коллега" подбросил ложку дегтя в эту пропагандистскую бочку меда: он заявил, что чрезмерно растянутая российская логистика и украинские подкрепления замедлили продвижение России в Торецком направлении.

Не удалось россиянам также продвинуться на Покровском направлении, где продолжались тяжелые бои. Впрочем, российская пропаганда активно "продвигалась" в лесу между Малиновкой и Елизаветовкой, "зачищала" Малиновку" и практически "дошла" до восточной и южной окраин Новоэкономичного на северо-востоке от Покровска.

2 и 3 июня российские войска продолжали наступательные операции на северо-восток от Покровска вблизи Шевченко Первого, Елизаветовки, Малиновки, Мирного и Миролюбовки; на юго-восток от Покровска вблизи Лысовки; на юг от Покровска вблизи Даченского и Новоукраинки; и на юго-запад от Покровска вблизи Удачного.

Без продвижений завершились наступательные операции оккупантов и на Новопавловском направлении.

Это, впрочем, никак не помешало российским пропагандистам заявлять о якобы продвижении оккупантов на запад и юг от Котляровки (на восток от Новопавловки) и захвате большей части Орехового.

2 и 3 июня российские войска продолжали наступательные операции на северо-восток от Новопавловки вблизи Новосергиевки, Новониколаевки и Муравки, а также на восток от Новопавловки вблизи Котляровки.

А вот на Кураховском направлении, в отличие от других участков фронта, продвинуться россиянам таки удалось.

Геолокационные видеозаписи, опубликованные 1 июня, свидетельствуют о том, что российские войска недавно продвинулись на северо-запад от Отрадного (на юго-запад от Курахово).

Вместе с тем пропагандистские российские заявления о захвате половины Алексеевки к западу от Курахово пока подтверждений не находят.

2 и 3 июня российские войска продолжали наземные атаки к западу от Курахово вблизи Константинополя, Багатыря и Алексеевки Российский военный блогер утверждал, что украинские войска контратаковали к югу от Алексеевки и вблизи Зеленого Кута (к западу от Курахово).

3 июня российские войска также продолжили наступательные операции в направлении Великой Новоселки, но подтвержденного прогресса не достигли.

Без подтверждений же российские военные блогеры заявляли о продвижении россиян к востоку от Комара (к северо-западу от Великой Новоселки).

2 и 3 июня российские войска продолжали наземные атаки к западу от Великой Новоселки вблизи Новополя, Новоселки и Свободного Поля; к северо-западу от Великой Новоселки вблизи Комара, Шевченко и Федоровки; и к северу от Великой Новоселки в направлении Новоукраинки.

Также российские военные блогеры утверждали, что украинские войска контратаковали вблизи Комара, Шевченко и Федоровки.

Ни украинские, ни российские источники не сообщали о наземной активности в направлении Гуляйполя 3 июня.

А на западе Запорожской области продолжались российские наступательные операции без каких-либо продвижений.

2 и 3 июня российские войска атаковали на юго-запад от Орехова вблизи Щербаков и Степного.

Тем временем один из российских военкоров "записал" в "серую зону" район между Работино и Новоданиловкой.

Также ни украинские, ни российские источники не сообщали о наземной активности на Херсонском направлении 3 июня.

Напомним, ранее аналитики ISW заявили, что Россия сделала ставку на увеличение объемов выпуска дронов и ракет. Это свидетельствует об определенных планах агрессора – и, подчеркивают в Институте изучения войны, среди них нет намерений завершать агрессию против Украины.

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