Украинские войска продвинулись на Курщине: в ISW рассказали, где идут основные бои. Карта

Силы оборони Украины незначительно продвинулись в Курской области РФ на фоне продолжающихся боев 29 января. Они контратаковали врага, а также отбили российскую механизированную атаку к северо-западу от Суджи.

Об этом говорится в сводке Института изучения войны (Institute for the Study of War, ISW). Аналитики не подтвердили заявлений пропагандистов об "успехах" россиян в этом районе боевых действий.

Они ссылаются на геолокационные кадры, которые показывают, что ВСУ незначительно продвинулись вдоль улицы Новоселовка в северо-западной части села Погребки (к северо-западу от Суджи).

Российские провоенные блогеры заявили 29 января, якобы их силы продвинулись вдоль ветрополос к западу от Плехово и к северу от Гуево к югу от Суджи, но ISW не обнаружил подтверждения этих заявлений.

Также пропагандисты утверждали, что ВС РФ атаковали в направлении Русского Поречного (к северу от Суджи) и возле Свердликово (к западу от райцентра).

Украинские силы контратаковали врага в районе Никольского (к северо-западу от Суджи). Геолокационные кадры, опубликованные 28 января, также показывают, что 19 января к западу от этого населенного пункта ВСУ отразили атаку российских механизированных подразделений численностью примерно до взвода, в которой участвовало не менее четырех бронемашин.

Сообщается, что в Курской области против украинских сил действуют операторы беспилотников российского центра перспективных беспилотных технологий "Рубикон"; удары по украинским войскам вблизи приграничной зоны наносят операторы БПЛА 83-й воздушно-десантной бригады ВС РФ; вероятные подразделения российской 7-й дивизии ВДВ действуют вблизи Свердликово; подразделения БПЛА 34-й мотострелковой бригады (49-я общевойсковая армия, Южный военный округ) продолжают наносить удары по украинским позициям в Погребках.

Как сообщал OBOZ.UA, войска КНДР после тяжелых потерь временно отошли с линии фронта на Курщине. По словам защитников Украины, северокорейские солдаты изначально не осознавали угрозы со стороны БПЛА и артиллерии, а также отказывались сдаваться живыми.

