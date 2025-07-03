Украинские войска продвинулись на Сумском направлении, оккупанты – в районах Торецка и Новопавловки: анализ от ISW

Украинские военнослужащие продолжают контратаковать в Сумской области, не позволяя врагу продвинуться вглубь территории региона. Недавно ВСУ продвинулись к западу от Андреевки (к северу от города Сумы).

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Также украинские войска осуществили контратаки в районе других населенных пунктов на Сумщине. Об этом говорится в аналитике Института изучения войны.

Геолокационные кадры, опубликованные 29 июня, указывают на то, что ВСУ продвинулись к западу от Андреевки. Кроме того, украинские войска контратаковали к северу от города Сумы в районе Новониколаевки и к северо-востоку от города Сумы в районе Садков и Юнаковки.

В свою очередь российская оккупационная армия продолжает наступление на востоке Украины. Геолокационные кадры, опубликованные 2 июля, указывают на то, что захватчики недавно незначительно продвинулись к северу от Торецка. При этом пропагандисты в РФ также утверждают, что российские войска продвинулись в районе Дылиевки (к северу от Торецка).

Российские войска атаковали вблизи самого Торецка; к северу от Торецка в районе Дылевки; в районе Яблоновки, Попова Яра, Полтавки и Александро-Калиново и в направлении Русина Яра и Плещеевки; к западу от Торецка в районе Щербиновки и Новоспасского; и к юго-западу от Торецка в районе Леонидовки. В свою очередь украинские войска контратаковали в районе Степановки (северо-западнее Торецка).

Геолокационные кадры, опубликованные 1 июля, указывают на то, что российские войска недавно продвинулись к востоку от Поддубного (к югу от Новопавловки). В РФ утверждали, что путинская армия также продвинулась к Воскресенке и Поддубному, а также к юго-западу от Зирки, к северо-западу от Ялты и к юго-западу от Федоровки (все к югу от Новопавловки).

Российские войска атаковали северо-восточнее Новопавловки в районе Новосергиевки и Муравки; к юго-востоку от Новопавловки в районе Горехово, Алексеевки и Дачного; и к югу от Новопавловки в районе Поддубного, Мирного, Запорожья, Перебудовой, Воскресенки и Веселого.

Украинские военные представители сообщили 2 июля, что российские войска не закрепились в Дачном (к югу от Новопавловки) и что бои продолжаются на административной границе Донецкой и Днепропетровской областей. Заместитель командира украинской бригады, действующей на направлении Новопавловки, сообщил, что российские войска наступают на флангах Новопавловки с севера и юга вдоль реки Солона из-за отсутствия прикрытия на главном направлении Новопавловки.

Напомним, начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов прокомментировал информацию о приближении боевых действий к Днепропетровской области. По его словам, боевые действия идут только по контурам области.

Ранее начальник ГУР Кирилл Буданов заявил, что обострение на фронте уже происходит, однако картина существенно не изменится в ближайшее время. Это может продолжаться до завершения мирных переговоров.

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