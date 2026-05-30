Украинские войска продвинулись на тактическом участке Константиновка-Дружковка – ISW

Силы обороны Украины недавно улучшили свое тактическое положение в Донецкой области. Украинские защитники продвинулись на направлении Константиновка-Дружковка.

В свою очередь путинская армия безуспешно пыталась проникнуть в тыл украинской обороны. Об этом сообщают аналитики Института изучения войны.

Согласно верифицированным кадрам с геолокацией, украинские войска недавно продвинулись сразу в нескольких районах. Успехи ВСУ зафиксированы в западной части Константиновки, а также в южной части населенного пункта Иллиновка (к югу от Константиновки).

По оценкам экспертов, продвижение украинских подразделений произошло на фоне попыток российских войск провести операции по проникновению вглубь обороны.

Кроме того, материалы за 27 и 29 мая указывают на то, что украинские силы уверенно удерживают позиции в южной части Николаевки (к северо-востоку от Константиновки) и к северу от Иллиновки. Примечательно, что ранее российские пропагандисты утверждали, будто эти районы находятся под контролем войск РФ, однако геолокационные данные это опровергают.

Также зафиксирована активная боевая работа ВСУ по ликвидации прорвавшихся групп противника. Видеозаписи, опубликованные 25, 26 и 29 мая, демонстрируют, как украинские войска наносят удары по российским позициям в восточной и западной частях Константиновки, в Иллиновке, а также к северо-востоку от Степановки. По оценке ISW, эти удары наносились по оккупантам, которые пытались закрепиться после проведения операций по проникновению.

Напомним, российские войска начали использовать на отдельных участках фронта беспилотники со специальными зажигательными смесями. Такие дроны фиксируют, в частности, над Константиновкой в Донецкой области.

Как сообщал OBOZ.UA, страна-агрессор Россия распространяет фейки о своем "контроле" и "продвижении" в Константиновке Донецкой области. Между тем на самом деле ситуация совсем другая – Силы обороны Украины наносят врагу, который пытается прорваться в город, значительные потери.

