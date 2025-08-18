Украинские войска продвинулись на Торецком направлении – ISW

Силы обороны Украины за последние дни продвинулись северо-западнее Торецка на Торецком направлении фронта. Также ни контратаковали российские войска в районе Щербиновки.

При этом и оккупанты продолжали свои наступательные операции, но продвижений не имели. Об этом говорится в сводке Института изучения войны (Institute for the Study of War, ISW).

Оценка успехов ВСУ

По словам аналитиков, геолокированные кадры, опубликованные 16 августа, показывают, что украинские войска недавно незначительно продвинулись к юго-востоку от Нелиповки (северо-западнее Торецка).

Российские же войска 16 и 17 августа атаковали в районе самого Торецка, к возле Дылеевки и Александро-Шултино, в районе Плещеевки, Полтавки, Клебан-Быка и Катериновки, вблизи Щербиновки.

Один из российских милитаристов признал, что ВСУ контратаковали оккупантов в районе Щербиновки. Вместе с тем пропагандисты утверждали, что войска РФ нанесли удар с помощью беспилотника "Герань-2" по Раисскому (северо-западнее Торецка).

По данным ISW, на Торецком направлении, в частности в районе поселка Клебан-Бык, действуют операторы БПЛА российского 103-го мотострелкового полка и артподразделения 238-й артиллерийской бригады действуют в районе Клебан-Бык. А подразделения 1194-го мотострелкового полка наносят удары по украинским позициям в районе Нелиповки.

Что предшествовало

В июле российские оккупационные войска проявляли меньшую активность на Торецком направлении (Донецкая область), чем фиксировалась в июне. Военные объяснили, что это связано с тем, что Силы обороны Украины контролируют логистические маршруты захватчиков. Несмотря на это, враг продолжал попытки развивать плацдарм в направлении Константиновки.

Кроме этого, оккупанты стремятся развить прорыв на соседнем направлении – Покровском, в частности в районе Доброполья. Для этого агрессор пытается перебросить на направление дополнительные силы и средства (среди прочего, с Торецкого направления), впрочем, усилия пока остаются безуспешными.

По данным разведки Британии, по состоянию на сейчас армия РФ на Торецком направлении использует технику исключительно для подвоза боеприпасов и логистики в тылу.

Как сообщал OBOZ.UA, на Покровском и Добропольском направлениях Силы обороны Украины увеличивают давление на российских оккупантов. Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что наши воины противодействуют попыткам противника продвинуться вперед.

