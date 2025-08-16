ВСУ усиливают оборону на Покровском и Добропольском направлениях, – Сырский

В Донецкой области на Покровском и Добропольском направлениях Силы обороны Украины увеличивают давление на российских оккупантов. Наши воины противодействуют попыткам противника продвинуться вперед.

Об этом в Facebook сообщил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. Он рассказал о своем докладе на очередном заседании Ставки верховного главнокомандующего.

"Ключевые вопросы – ситуация на фронте, усиление устойчивости нашей обороны и армии. Доложил об изменениях оперативной обстановки, в частности о мерах по сдерживанию россиян на Покровском и Добропольском направлениях. Увеличиваем давление на оккупантов, противодействуем попыткам противника продвинуться вперед. Приняты необходимые решения для укрепления этих и других направлений – в Донецкой области, на Запорожье и т.д.", – написал главком ВСУ.

Он поблагодарил воинов 79-й и 82-й десантно-штурмовых бригад, 1-го и 425-го отдельных штурмовых полков, 25-го отдельного штурмового батальона, 2-го батальона 92-й штурмовой бригады, подразделениям 32-й механизированной бригады и 38-й бригады морской пехоты, 14-й бригады оперативного назначения Нацгвардии и корпуса НГУ "Азов" за эффективную боевую работу на Покровском направлении.

"Враг бросает в бой новое "пушечное мясо" и несет значительные потери, чтобы отрапортовать об этом на фоне переговоров на Аляске. Наша задача – ликвидировать диверсантов, максимально уничтожать основные подразделения армии захватчика, их логистику и тыловые милитарные мощности, в том числе и на территории рф", – отметил Сырский.

Ситуация на Покровском направлении

Покровск украинские защитники успешно зачистили от вражеских диверсионных групп, и теперь по городу можно передвигаться.

Сейчас в городе работают наши военные, а также перемещаются местные жители, утверждает 7-й корпус ДШВ. Именно силами этого корпуса ДШВ и смежных подразделений Покровск был зачищен от "вражеских групп и одиночных россиян".

Ситуация на Добропольском направлении

Российские оккупанты пытаются закрепляться на Добропольском направлении в поселке Маяк Покровского района. Сейчас Силы обороны продолжают ликвидацию вражеских штурмовиков.

Об этом утром 15 августа сообщили в оперативно-стратегической группировке войск "Днепр". Как отмечается, на Добропольском направлении оккупанты атаковали позиции Сил обороны вблизи девяти населенных пунктов, однако успеха не имели.

Как сообщал OBOZ.UA, в ВСУ показали боевую работу ударных дронов на Покровском направлении. С их помощью наши военные "минусуют все российское", что движется или пытается спрятаться.

