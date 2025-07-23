На Торецком направлении (Донецкая область) российские оккупационные войска в июле проявляют меньшую активность, чем фиксировалась в июне. Это связано с тем, что Силы обороны Украины контролируют логистические маршруты захватчиков.

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Несмотря на это, враг пытается развивать плацдарм в направлении Константиновки. Об этом в эфире "Суспільне.Студія" рассказал спикер оперативно-тактической группировки "Луганск" Дмитрий Запорожец.

"Если брать относительно прошлого места, то это давление не настолько активное, как в июне. Но тем не менее, враг пытается развивать плацдарм в направлении Константиновки. И в целом он не может себе позволить так активно штурмовать в том направлении, потому что ему надо обеспечивать также и логистику, которую на сегодняшний день мы активно уничтожаем", – сказал он.

Запорожец рассказал, что последний штурм с активным привлечением тяжелой техники на Торецком направлении происходил в конце июня. Тогда войска страны-агрессора задействовали 23 единицы тяжелой техники и потерпели неудачу.

По состоянию на сейчас армия РФ на Торецком направлении использует технику исключительно для подвоза боеприпасов и логистики в тылу.

Мы также писали о том, что украинские военные продолжают методично ликвидировать оккупантов. В этот раз наземные дроны разведчиков уничтожили противника на Торецком и Покровском направлениях.

Как сообщал OBOZ.UA, российские оккупационные войска проводят штурмы малыми группами пехоты, используют легкую технику и авиацию на востоке Украины. Вероятно, в течение ближайших двух месяцев захватчики будут пытаться активно наступать, заявили в ОСГВ "Хортица".

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