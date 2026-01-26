Украинские войска продвинулись на западе Запорожской области: анализ боевых действий от ISW

Украинские войска продолжают продвижение на западе Запорожской области, закрепив новые позиции вблизи Малой Токмачки. Российские силы пытаются сдержать наступление и проводят атаки в районах Орехова и Гуляйполя.

Ситуация остается напряженной, с активным использованием беспилотников и танковых подразделений с обеих сторон. Об этом говорится в свежем анализе ISW (Institute for the Study of War).

По данным опубликованных 24 января видеозаписей с геолокацией, украинские войска продвинулись на южную окраину Малой Токмачки, к юго-востоку от Орехова. В то же время они удерживают или недавно заняли позиции на южных окраинах этого населенного пункта, которые ранее контролировали российские силы.

Вто же время, российские войска атаковали на нескольких направлениях: к востоку от Орехова возле Мирного; к западу в районе Плавни, Приморского и Степного; а также к северо-западу от Орехова, вблизи Лукьяновского, Павловки, Новояковлевки и Новобойковского 24–25 января.

На южном направлении, в районе Гуляйполя, российские войска пытались наступать, но продвижение не удалось. Они осуществляли атаки непосредственно вблизи Гуляйполя, а также на северо-запад, север, северо-восток, юг и запад от города. В то же время украинские войска провели контратаки вблизи Гуляйполя, Косовцева и Братского, которые расположены к северо-западу от города.

Как сообщал OBOZ.UA, Силы обороны Украины осуществили тактическую перегруппировку на Запорожском направлении. Украинские подразделения оставили позиции в разрушенном селе Рыбное, при этом ситуация на этом участке фронта остается контролируемой. Российские войска не имеют возможности закрепиться в населенном пункте.

