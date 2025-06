Украинские войска продвинулись в районе Боровой, но у врага тоже есть успехи: анализ ISW

Силы обороны Украины в ходе боев на фронте имели успехи в районе Боровой на Харьковщине. Тем временем оккупационные войска РФ продвинулись в районе Часова Яра, Торецка, Покровска и Новопавловки.

Об этом говорится в сводке Института изучения войны (Institute for the Study of War, ISW) за 11 июня. Ситуацию на передовой аналитики оценивают, ссылаясь на геолокационные кадры и заявления с обеих сторон.

Согласно этим данным, ВСУ недавно отбили позиции к северу от Лозовой (к северо-востоку от Боровой), что свидетельствует о том, что оккупанты больше не осуществляют полный контроль над этим районом.

Хотя 10 и 11 июня российские силы продолжали атаки северо-восточнее и юго-восточнее Боровой: в районе Зеленого Гая, Надежды и Грековки, а также в направлении Степового, Ольговки и Андреевки.

Также геолокационные кадры, как утверждают в ISW, указывают на продвижение оккупантов в районе рудника Северный к северу от Часова Яра. В последние дни российские войска провели наступательные операции в самом городе и к югу от него – в районе Белой Горы и в направлении Ступочек.

На Торецком направлении ВС РФ продолжили наземные атаки возле Торецка, Дылеевки, Полтавки, Щербиновки, Яблоновки, Малиновки и Леонидовки. По неподтвержденным заявлениям российских блогеров, оккупанты продвинулись к северу от Дачного, в направлении Александро-Шультино, к северо-востоку от Щербиновки, к северо-западу от Яблоновки, к юго-востоку от Александро-Калиново, к юго-востоку от Русина Яра. Один пропагандист также утверждал, что российские войска вошли в восточную часть Яблоновки.

Представитель украинской бригады, действующей на этом направлении, сообщил, что армия РФ понесла общие потери личного состава в размере 50 000 человек (20 000 из которых были убиты) в боях за Торецк с июля 2024 года.

На Покровском направлении за последние дни войска РФ продвинулись к западу от Малиновки. Они продолжили наземные атаки в районе Мирного, Елизаветовки, Миролюбовки, Новоторецкого, Лысовки, Новоукраинки, Звирово, Котлино и Удачного.

Кроме того, по данным ISW, оккупанты недавно продвинулись на Новопавловском направлении, а именно на юго-западе Новониколаевки, на западе и юго-западе Богдановки. В течение 10-11 июня они вели наземные атаки к северо-востоку от Новопавловки, в районе Муравки и Новосергиевки, Котляровки, Богдановки и Горихово.

Как сообщал OBOZ.UA, бойцы Нацгвардии отбили массированный российский штурм на Северском направлении фронта. Враг использовал для наступления бронированную технику, но понес потери и был вынужден отступить.

