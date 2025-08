Украинские войска продвинулись в районе Часова Яра, враг "давит" возле Лимана, Северска и Торецка: анализ ISW. Карта

Недавно Силы обороны Украины продвинулись на линии передовой в районе города Часов Яр. При этом российские оккупационные войска имели продвижения на других направлениях фронта в Донецкой области – возле Лимана, Сиверска и Торецка.

На остальных участках фронта тоже продолжались интенсивные бои, но подтвержденных успехов не было. Об этом говорится в сводке Института изучения войны (Institute for the Study of War, ISW).

Оценка украинских успехов возле Часова Яра

Аналитики ссылаются на геолокированные кадры, опубликованные 4 августа, которые показывают, что ВСУ недавно продвинулись к востоку от Ступочек (южнее Часов Яра).

В течение 4 и 5 августа ВС РФ атаковали украинские позиции в районе самого города, а также к северо-западу от него – в направлении Виролюбовки, к югу – возле Белой Горы и к юго-западу – в районе Предтечино.

Один из российских милитаристов пожаловался, что ВСУ контратаковали оккупантов в районе Белой Горы, Предтечино и Ступочек.

Глава "ДНР" Денис Пушилин цинично хвастался, мол, российским войскам могут потребоваться недели, чтобы "полностью зачистить" Часов Яр от украинских сил. Известно, что ныне в этом районе действуют подразделения российского 299-го воздушно-десантного полка (98-я дивизия).

Продвижения оккупантов

По данным ISW, на Лиманском направлении российские войска недавно незначительно продвинулись к северу от Новомихайловки (северо-восточнее Лимана).

На Сиверском направлении подразделения армии РФ незначительно продвинулись к востоку от Серебрянки (северо-восток от Сиверска) и к северо-западу от Соледара (юго-запад от Сиверска).

Российские военные блогеры утверждали, что оккупанты продвинулись к югу от Серебрянки, к северо-западу, югу и юго-западу от Новоселовки и якобы к восточным окраинам Сиверска, но это не подтверждено.

В течение 4 и 5 августа оккупанты атаковали в направлении Дроновки, в районе Григоровки и Серебрянки, возле Верхнокаменского и Выимки.

Согласно имеющимся данным, сегодня в Серебрянке действуют подразделения российской 6-й и 7-й мотострелковых бригад ВС РФ (обе входят в состав 3-й общевойсковой армии Южного военного округа).

Также в ISW сообщают, что недавно ВС РФ продвинулись на Торецком направлении, а именно к востоку и юго-востоку от Нелиповки (северо-западнее Торецка) и к юго-востоку от Щербиновки (западнее Торецка).

Не подтверждают аналитики заявления российских милитаристов о продвижении армии РФ к северо-западу и северо-востоку от Полтавки, в южной части Русина Яра и к востоку от него, а также в направлении Александро-Шултино и Нелиповки. Так же не подтверждено заявление пропагандиста о том, что российские войска перекрыли главную наземную линию связи ВСУ между Щербиновкой и Катериновкой.

В течение 4-5 августа ВС РФ продолжали атаки в районе самого Торецка, а также Дылеевки и Александро-Шульгино, Катериновки, Попова Яра, Полтавки и южнее водохранилища Клебан-Бицкое, в районе Романовки и Щербиновки.

На Торецком направлении сейчас действуют подразделения российского 68-го танкового и 103-го мотострелкового полков (в районе Катериновки и Щербиновки), а также операторы БПЛА центра "Рубикон", которые наносят удары по украинским позициям в районе Русиного Яра и Яблоновки (северо-западнее Торецка).

Что предшествовало ситуации в районе Часова Яра

Аналитики Института изучения войны (ISW) оценили, что оккупационные войска России пытаются захватить город Часов Яр, чтобы открыть себе несколько возможных путей для атаки на ряд укрепленных городов, которые образуют костяк оборонительных позиций Украины в Донецкой области. Так, под угрозой начала активных боевых действий могут оказаться Константиновка, Краматорск, Славянск и Дружковка.

Но в любом случае цель агрессора, по мнению экспертов, – продолжать изнурительное ползучее продвижение, теряя силы, чтобы просто поддерживать свои боевые возможности и избегать кульминации. Это оккупанты демонстрировали на этом направлении в течение последних двух лет.

Украинские фотографы Константин и Влада Либеровы показали жуткие фото Часового Яра, который оккупанты превратили в руины, а теперь утверждают, что "захватили город".

Как сообщал OBOZ.UA, в Генштабе ВСУ прокомментировали слухи об окружении Покровска, заявив, что там "российские солдаты находят только свою смерть". Силы обороны Украины продолжают сдерживать оккупантов Покровско-Мирноградской агломерации, данные об "окружении" подразделений в райцентре не соответствуют действительности.

