Украинские войска продвинулись в районе Славянска и на западе Запорожской области – ISW

Катя Поплюйко
Иллюстративное фото. Украинские военные

Украинские военные имеют успехи в отдельных районах Донецкой и Запорожской областей. Наши защитники продвинулись в районе Славянска и на юге.

Параллельно ВСУ активизировали операции по нарушению российской логистики на временно оккупированных территориях Донецкой области, Запорожья и Херсонщины. Об этом говорится в свежем отчете американского Института изучения войны.

Ситуация в Донецкой области

Как отмечают аналитики, украинские военные, вероятно, контролируют больше позиций на Славянском направлении в районе Лимана и к востоку от города, чем считалось ранее. По данным источника, связанного с Западной группировкой войск РФ, Силы обороны удерживают дорогу между Лиманом и Ставками к северо-востоку от города.

В то же время геолокационные кадры, обнародованные 20, 25 и 26 мая, зафиксировали удары российских войск по украинским позициям к востоку от Ставков, а также в районах Заречного и к северу от Лимана. Эти материалы свидетельствуют о том, что украинские силы, вероятно, имеют более широкую зону контроля на Лиманском направлении, чем это оценивалось ранее.

"Российские войска продолжают попытки сорвать украинскую логистику на Славянском направлении. Представитель одной из украинских бригад сообщил 26 мая, что российские войска пытаются вывести из строя украинскую логистику и используют беспилотники и минно-шахтное оборудование, чтобы усложнить украинскую логистику на Славянском направлении", – говорится в статье.

Украинские подразделения недавно достигли продвижения на северо-восток от Александровки на фоне продолжения ограниченных наступательных действий российских войск в этом районе.

В то же время российские милблогеры утверждают, что Силы обороны якобы установили контроль над Поддубным к северо-востоку от Александровки. Также, по их сообщениям, боевые действия продолжаются в районе Зеленого Гая, расположенного к северо-западу от Поддубного.

"Присутствие украинских войск в Поддубном и Зеленом Гае свидетельствует о том, что украинские войска, вероятно, освободили Ивановку (к северу от Зеленого Гая) и продвинулись на восток от Александрограда (к юго-западу от Поддубного) раньше", – сообщили в ISW.

Ситуация на юге

Украинские войска продолжают постепенное продвижение на западе Запорожской области, несмотря на ограниченные наступательные действия российских сил в этом районе.

26 мая связанный с Кремлем милблогер признал, что Силы обороны Украины в значительной степени контролируют населенный пункт Плавни к западу от Орехова на фоне продолжающихся украинских контратак. Известно, что украинские подразделения ведут контрнаступательные действия в этом секторе с конца апреля 2026 года и уже вернули под контроль ряд населенных пунктов.

Вероятно продвижению ВСУ в этом районе способствует кампания по воздушному перекрытию боевых действий (ВБП).

"Связанный с Кремлем милблогер утверждал, что кампания Украины с использованием беспилотников на юге Украины нарушает российскую логистику в оккупированных Херсонской и Запорожской областях и оккупированном Крыму, что создает дефицит товаров и топлива, что непосредственно снижает боеспособность России на юге Украины. Другой милблогер предупредил, что Украина усиливает перекрытие российской логистики в этом районе, и выразил обеспокоенность тем, что Украина может начать использовать беспилотники для дистанционного минирования дорог", – говорится в материале.

Напомним, ранее в ISW отметили, что украинские Силы обороны возвращают себе тактическую инициативу на разных участках линии фронта. В течение последних месяцев они провели серию контратак, получив наибольшие достижения на поле боя с момента вторжения Украины в Курскую область в августе 2024 года.

Как рассказывал OBOZ.UA, накануне в ISW заявили, что украинские войска продвинулись в районе Славянска. При этом на некоторых участках фронта россияне смогли просочиться мимо украинской линии обороны.

