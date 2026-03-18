Украинские войска продвинулись вблизи Александровки и на западе Запорожской области – ISW

Силы обороны Украины недавно продвинулись на Александровском направлении. Также наши защитники имеют успехи в западной части Запорожской области.

В частности, там бойцы продолжают наносить результативные удары по военным объектам и технике оккупантов. Об этом сообщили аналитики американского Института изучения войны.

Ситуация на Александровском направлении

Обнародованные 16 марта геолокационные видео свидетельствуют о недавнем продвижении украинских войск к северу от Новоивановки, что к юго-востоку от Александровки.

В то же время 16–17 марта российские силы осуществляли атаки к югу от Александровки – вблизи Красногорского, а также в направлениях Злагоды и Даниловки.

Украинские военные продолжили наносить удары по объектам противника в ближнем тылу. Так, по данным Генштаба, в ночь на 17 марта был поражен пункт управления беспилотниками возле Обратного.

Представитель одной из украинских бригад сообщил, что российским войскам не удалось восстановить утраченные позиции, несмотря на постоянные попытки проникновения малыми группами на этом направлении.

ВСУ недавно продвинулись на запад Запорожской области

Геолокационные видео, обнародованные 17 марта, свидетельствуют о продвижении украинских войск в центральной части Новоданиловки к югу от Орехова.

В то же время 16–17 марта российские силы атаковали к западу от Орехова – вблизи Степного, Приморского и Степногорска.

Аналитики добавили, что украинские силы продолжают системно наносить удары ближней и средней дальности по военным объектам РФ в оккупированной части Запорожской области.

По данным Сил специальных операций, в ночь на 17 марта был поражен склад боеприпасов российской 58-й армии в Терпенье, примерно в 60 км от линии фронта.

Кроме того, подразделения беспилотных систем сообщили, что 16 марта нанесли удары по складу горюче-смазочных материалов, а также по зенитным комплексам "Тор-М2У" и "Тор-М2" на временно оккупированной территории региона.

Напомним, украинские войска недавно продвинулись в Донецкой области, в частности в районе Славянска и Константиновки. При этом в тактическом районе Константиновка – Дружковка продвижения фиксировались и у российских захватчиков.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее спикер Сил обороны Юга Владислав Волошин сообщал, что украинские подразделения на Гуляйпольском направлении осуществляют успешные контратакующие и штурмовые действия, значительно сократив часть так называемой серой зоны, и сдерживают попытки врага проводить атаки. Также на указанном направлении воины Украины восстановили контроль над территорией более 300 кв. км.

