Украинские войска проводят контратаки, способные сорвать план наступления России на весну-лето 2026 года – ISW

Масштабные контратаки украинских войск на южном фронте в начале марта 2026 года создали критическую ситуацию для российского командования. Тактические успехи ВСУ под Ореховом и Гуляйполем перерастают в оперативные проблемы для агрессора, ставя под угрозу амбициозные планы Кремля по захвату Запорожской области.

После начала контратак ВСУ российская группировка войск "Днепр" практически полностью утратила наступательный импульс на ключевых участках фронта. Об этом говорится в аналитике Института изучения войны.

Провал "клещей" Орехов и Гуляйполе

Согласно аналитике ISW, попытка российских войск взять Орехов в "клещи", наступая одновременно с востока (со стороны Гуляйполя) и запада, провалилась. Украинские войска не только остановили продвижение 58-й общевойсковой армии РФ, но и вытеснили противника из ряда населенных пунктов.

Активные действия ВСУ заставили российские подразделения перейти к глухой обороне вместо подготовки к анонсированному летнему наступлению.

Одной из причин успеха украинских контратак стала самоуверенность российского командования. Использовав тактику инфильтрации с проникновением малых групп пехоты в тыл, российские оккупанты пренебрегли закреплением на захваченных рубежах.

Отсутствие фортификаций на вновь занятых позициях позволило ВСУ быстро вернуть утраченные территории. Кроме того, серьезным ударом по российской логистике и управлению стала блокировка Starlink, вступившая в силу 1 февраля, что дезориентировало путинскую армию в критический момент украинского натиска.

Каскадный кризис резервов

Ситуация в Запорожской области вынуждает российское командование принимать экстренные и рискованные решения. Для удержания фронта под Ореховом РФ планирует снять части с Херсонского направления, что оголит береговую линию Днепра.

Также известно, что 137-й полк ВДВ был переброшен в Херсонскую область, однако из-за возникшей угрозы под Сумами (район Юнаковки) часть подразделений пришлось срочно возвращать назад.

Переброска частей морской пехоты и ВДВ из Донецкой области на юг подрывает способность российских оккупантов наступать на основном направлении – против украинского оборонительного вала в Донбассе.

Стратегический тупик Кремля

Аналитики подчеркивают, что серия локальных контратак ВСУ, превратилось в стратегическую проблему для России. Ограниченность человеческих ресурсов не позволяет Москве одновременно купировать прорывы на юге и готовить масштабный удар в Донецкой области.

На текущий момент российские войска демонстрируют неспособность прорвать укрепленную украинскую оборону, несмотря на регулярные заявления диктатора Путина о превосходстве. По мнению аналитиков ISW, Кремлю, вероятно, придется либо полностью пересматривать план кампании на 2026 год, либо признать невозможность достижения поставленных целей по захвату крупных территорий.

Ранее сообщалось, что на данный момент Гуляйполе Запорожской области почти оккупировано, утверждают украинские защитники. Но в целом ситуация на Запорожском направлении "очень динамичная", и контрнаступление Сил обороны продолжается.

Как сообщал OBOZ.UA, украинские защитники осуществили удачную операцию, по итогам которой остановили наступление оккупантов на Запорожье. Вместе с тем украинские войска нанесли существенные потери врагу и пополнили обменный фонд.

