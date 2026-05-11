Украинские войска улучшили тактическое положение на Волчанском направлении: в Нацгвардии раскрыли подробности

Украинские защитники осуществили результативные ударно-поисковые действия на Волчанском направлении (Харьковская область) улучшив свое тактическое положение. Благодаря работе подразделений 2-го корпуса Национальной гвардии "Хартия" оккупанты потеряли возможность наращивать собственные группировки и продвигаться вглубь украинской территории.

Об этом в эфире телемарафона рассказал представитель Нацгвардии Руслан Музычук. Удачные операции наши бойцы проводили в течение апреля и в начале мая.

Локальные действия защитников сдерживают врага на Южно-Слобожанском направлении

Музычук отметил, что на Южно-Слобожанском направлении активность противника остается относительно невысокой, однако украинские подразделения, в частности 2-й корпус Национальной гвардии "Хартия", выполняют задачи по стабилизации ситуации в районе Купянска и на прилегающих участках.

Речь идет об удержании контроля и недопущении улучшения тактического положения врага, его продвижения или расширения так называемой "серой зоны", в частности на Волчанском направлении.

Поэтому военные 23-го штурмового полка в составе бригады "Хартия" проводили локальные ударно-поисковые операции на левом фланге Волчанска.

"Бойцы 23-го штурмового полка в составе бригады "Хартия" в течение апреля и мая проводили ударно-поисковые действия, которые позволили зайти в глубину обороны по левому флангу Волчанска для того, чтобы и был зачищен ротный опорный пункт противника с одной стороны, а с другой были обнаружены позиции и блиндажи, которые также удалось нашим бойцам зачистить. Это в свою очередь позволило и нашим Силам обороны улучшить тактическое положение", – пояснил он.

Музычук добавил, что речь идет не о масштабных боевых операциях, а о плановых локальных действиях, направленных на сдерживание противника. Такие меры делают невозможным наращивание сил оккупантов и подготовку наступательных действий на отдельных участках фронта.

По его словам, длительное время на Южно-Слобожанском направлении российские захватчики не достигают существенных результатов, в частности из-за своевременного выявления их позиций и логистических маршрутов.

Напомним, ранее украинские защитники осуществили штурмовую операцию на Волчанском направлении, во время которой пересекли линию боевого соприкосновения и зачистили передний край обороны российских войск. Таким образом, оборона российских захватчиков в районе поселения Старица была прорвана.

Как сообщал OBOZ.UA, недавно украинские защитники из 1-го мотопехотного батальона "Воины Света" 57-й отдельной мотопехотной бригады провели успешную ротацию побратимов на Волчанском направлении. В частности, на позициях заменили бойцов, которые держали там оборону пять месяцев.

