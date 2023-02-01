Украинские ВВС получат F-16 в подарок на День влюбленных, – Селезнев

На очередном заседании глав министров обороны стран-союзников Украины в формате "Рамштайн", запланированном на 14 февраля, может быть принято решение о предоставлении украинской армии истребителей F-16 или их аналогов. Оно может быть приурочено ко Дню всех влюбленных.

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Такое мнение в эксклюзивном интервью OBOZREVATEL высказал военный эксперт Владислав Селезнев. "Рамштайн-9" назначен на 14 февраля, День всех влюбленных. А кто у нас "влюблен в небо"? Конечно, летчики", - заметил он.

Эксперт обратил внимание на значение символизма для главы страны-оккупанта России Владимира Путина, который наверняка захочет каким-то образом отметить годовщину войны в Украине.

"Он будет пытаться к годовщине своей "специальной военной операции" получить какие-то территориальные военные приобретения, дабы заявить россиянам, дескать, не напрасно мы это затевали, мы достигли таких вот успехов", - предположил Селезнев.

Вместе с тем он допустил, что определенным символом станет и заседание группы в формате "Рамштайн" в День всех влюбленных. "Я могу предположить, что в ходе "Рамштайна-9" будут рассматриваться в том числе и вопросы поставки Украине истребителей класса F-16, возможно, их аналоги, британские или французские. Но то, что этот процесс будет актуализирован и, возможно, мы увидим конкретные решения по части поставок F-16, можно не сомневаться".

В этом контексте эксперт напомнил о том, что уже несколько месяцев в США украинские летчики проходят подготовку по программе пилотирования истребителей F-16. Как только будет принято политическое решение о предоставлении Украине такого вооружения, проблем с экипажами не будет, подчеркнул Селезнев.

Полную версию интервью с Владиславом Селезневым скоро читайте на OBOZREVATEL.

Как писал OBOZREVATEL, министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что отказ США предоставлять Украине истребители F-16 является одним из этапов договоренностей о поставках вооружений. По его словам, переговоры по поставкам всех видов вооружений стартовали с позиции "нет", но затем трансформировались в "да".