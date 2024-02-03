Украинские защитники на Запорожском направлении нуждаются в ударном дроне: как помочь

Тактическая группа украинских защитников Bankir, которая продолжает работать на Запорожском направлении, крайне нуждается в тяжелом ударном дроне. Однако это очень дорогая вещь. Для приобретения БПЛА открыт благотворительный сбор.

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Об этом сообщают волонтеры. Всего нужно собрать 500 тысяч гривен. Ударный дрон группе нужен для выполнения важнейших боевых задач. За помощь в сборе средств обещают сувениры от воинов – тубусы от снарядов, флаг с подписями всей группы, и другие.

Группа Bankir достаточно известна на Запорожском направлении – как украинцам, так и захватчикам. К примеру, это именно "банкиры" "проверяли" условия хранения бюллетеней на избирательном участке оккупантов в захваченой Благовещенке. Три дрона-камикадзе атаковали избирательный участок, куда оккупанты свозили бюллетени из всех населенных пунктов ОТГ.

В настоящее время в связи с высокой эффективностью группы Bankir принято решение о создании дополнительного экипажа ударных дронов. Часть денег в очередной раз ребята собрали самостоятельно, однако все же нуждаются в нашей помощи.

Задонатить можно на карту "Монобанка" 5375411214463437 или по этой ссылке. В РayPal сборе ведется на [email protected].

Как сообщал OBOZ.UA, жена военного Виктория Жомирук открыла сбор для бригады своего мужа из 104-й отдельной бригады территориальной обороны, которой необходим автомобиль. Защитники выполняют боевые задания на одном из опасных участков фронта на Бахмутском направлении Донецкой области. Необходимо собрать сумму в 250 000 грн.

Также в Сети открыли сбор на экипировку для военнослужащего Военно-морских сил Украины Сергея Олешко. В ближайшее время защитник отправится на Херсонское направление фронта.