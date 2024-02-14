Украинские защитники отбили десятки атак под Авдеевкой и Марьинкой – Генштаб

Российские захватчики пытались прорвать оборону Вооруженных сил Украины под Авдеевкой и Марьинкой, однако им этого не удалось. Украинские защитники отразили здесь десятки вражеских атак.

В целом, оперативная обстановка на востоке и юге Украины остается сложной. Об этом говорится в сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины по состоянию на вечер среды, 14 февраля.

За сутки нашим защитникам пришлось осуществить 64 прямых боевых столкновения с российскими оккупационными войсками.

Всего вражеские силы совершили 4 ракетных удара, 91 авиационный налет и 83 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. В результате этих террористических атак, к сожалению, ранены и погибли среди мирного населения. Повреждены многоэтажные дома, частные жилища и объекты критической инфраструктуры.

На Волынском и Полесском направлениях ситуация остается стабильной без существенных изменений. Не выявлено никаких признаков формирования враждебных наступательных группировок. Определенные подразделения вооруженных сил Беларуси продолжают выполнять задачи в приграничных районах Украины.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет свое военное присутствие в приграничных районах, совершает диверсионно-разведывательные действия, обстреливает населенные пункты с территории Российской Федерации и увеличивает количество минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы Украины. Более 20 населенных пунктов, включая Середина-Буда, Дружба, Бачевск, Волфин, Владимировку, Александровку в Сумской области; Уды, Стрелку, Волчанск, Нестерное, Чугуновку, Дворичанское в Харьковской области пострадали от артиллерийских и минометных обстрелов противника.

На Купянском направлении наши войска отразили нападение противника в районе населенного пункта Ивановка в Харьковской области. Под артиллерийским и минометным обстрелом оказались около 10 населенных пунктов, среди которых Двухлетняя, Петропавловка, Ивановка, Берестово в Харьковской области.

На Лиманском направлении наши войска отразили атаки оккупантов в районе населенного пункта Терны в Донецкой области, где противник пытался прорвать оборону. При этом враг совершал авиационные удары в районах населенных пунктов Резниковка, Кузьминовка, Роздолевка в Донецкой области. Более того, более 10 населенных пунктов, включая Невское, Белогоровку в Луганской области, а также Терны, Колодцы, Закотное, Спорное, Пазено в Донецкой области, пострадали от вражеских артиллерийских и минометных обстрелов.

На Бахмутском направлении наши защитники отразили нападения путинской армии в районе Клещиевки в Донецкой области, где оккупанты пытались улучшить свое тактическое положение. Также противник совершал авиационные удары в районах населенных пунктов Ивановское, Нью-Йорк в Донецкой области. В то же время около 10 населенных пунктов, включая Васюковку, Григоровку, Часов Яр, Ивановское, Андреевку, Нью-Йорк в Донецкой области, попали под артиллерийский и минометный обстрел.

На Авдеевском направлении украинские войска отбили более 25 атак противника в районе Авдеевки, а также 3 атаки в районах Северного и Невельского в Донецкой области, где враг с использованием авиации продолжает пытаться захватить Авдеевку. Также российские оккупанты нанесли авиационные удары в районах Александрополя, Новоалександровки, Новокалинового, Очеретиного, Новобахмутовки, Орловки, Ласточкиного в Донецкой области. Кроме того, более 20 населенных пунктов, в том числе Александрополь, Керамик, Очеретино, Карловка, Нетайлово, Невельское в Донецкой области, пострадали от артиллерийских и минометных обстрелов противника.

На Марьинском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах Красногоровки, Победы и Новомихайловки в Донецкой области, где путинская армия с использованием авиации более 20 раз пыталась улучшить свое тактическое положение. Также российские оккупанты нанесли авиационные удары в районе Константиновки в Донецкой области. Под артиллерийским и минометным обстрелом вражеских сил оказались Красногоровка, Курахово, Георгиевка, Победа, Екатериновка, Елизаветовка Донецкой области.

На Новопавловском направлении украинские войска отразили нападение противника в районе к югу от Золотой Нивы в Донецкой области. Однако оккупанты нанесли авиационные удары в районах населенных пунктов: Водяное, Угледар, Шевченко в Донецкой области. В то же время около 10 населенных пунктов, включая Водяное, Угледар, Пречистовку, Золотую Ниву, Благодатное, Старомайорское в Донецкой области, пострадали от артиллерийских и минометных обстрелов.

На Запорожском направлении ВСУ отразили 2 нападения противника в районах к западу от Вербового и Роботиного в Запорожской области. Авиация российских оккупантов нанесла удары по населенным пунктам Малая Токмачка, Роботино в Запорожской области. Кроме того, около 30 населенных пунктов, включая Ольговское, Гуляйполе, Железнодорожное, Белогорье, Щербаки, Лобковое, Степногорское в Запорожской области, пострадали от артиллерийских и минометных обстрелов.

В районе ответственности ОВСУ "Одесса", на Херсонском направлении, враг не прекращает попытку вытеснить украинские военные из плацдармов на левом берегу Днепра. За сутки российские захватчики предприняли 7 неудачных попыток штурма позиций наших войск. Артиллерийские и минометные обстрелы получили в частности Херсон и Михайловка в Херсонской области.

В течение суток авиация ВСУ нанесла удары по 10 районам концентрации личного состава и 3 зенитно-ракетным комплексам противника.

Кроме того, подразделения ракетных войск нанесли поражение по 6 районам сосредоточения личного состава, 5 артиллерийским средствам, 2 складам боеприпасов, 3 средствам радиоэлектронной борьбы российских оккупантов.

Ранее сообщалось, что во время утренней атаки на российский флот в Черном море Силы обороны подвели вражеский большой десантный корабль "Цезарь Куников". Атаку осуществляли с помощью дронов, проводили воины из состава Вооруженных сил Украины и Главного управления разведки Минобороны.

Как сообщал OBOZ.UA, россияне из авиации обследовали место затопления ИДК "Цезарь Куников" в Черном море. От судна остались только обломки и "маслянистое пятно". Место затопления визуально осмотрели вертолеты Ка-52 и Ми-8. Транслировал информацию военно-транспортный самолет Ан-26 ВКС РФ.

Также в ГУР сообщили, что экипажу вражеского судна спастись не удалось. Сначала корабль наклонился на бок, после чего пошел ко дну.

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