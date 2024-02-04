Украинские защитники отбили мощную атаку оккупантов: враг потерял танки, МТЛБ и живую силу. Видео

Украинские защитники продолжают стойко держать оборону на линии фронта и наносят врагу значительные потери. В этот раз бойцы 31-го отдельного механизированного батальона продемонстрировали, как в сотрудничестве с другими подразделениями успешно отразили атаку вражеских сил.

Видео дня

Видео работы защитников опубликовали на Facebook-странице 31-й 31 ОМБр. Во время боя была уничтожена вражеская техника, в том числе танк Т-72 и бронетранспортер МТЛБ, а также была нейтрализована живая сила противника.

После взрыва на мине вражеского бронетранспортера захватчики пытались скрыться в посадке, но там их ждал неприятный сюрприз.

"Бойцы 31 ОМБр во взаимодействии с другими подразделениями отбили вражеский штурм. Уничтожена вражеская техника: Т-72, МТЛБ и живая сила врага. После подрыва на мине вражеского МТЛБ оккупанты хотели скрыться в посадке, но там их также ждал подарок", – сообщает служба по связям с общественностью 31 ОМБр.

Ранее сообщалось, что в Сумской области 3 февраля произошел прорыв российской ДРГ в районе Глуховской общины. В бой с диверсантами вступили украинские воины. По итогам полуторачасового боя врага удалось отбросить на территорию РФ, оккупанты понесли потери.

Как сообщал OBOZ.UA, у сети появились новые кадры потрясающего успеха 72-й бригады под Новомихайловкой. Там воины разгромили российскую колонну из 11 единиц техники. Все российское железо украинские воины превратили в горящие "факелы", уцелевшие оккупанты спасались бегством.

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