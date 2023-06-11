Украинские защитники отбили самый мощный за последние недели штурм армии РФ в Марьинке

Украинские защитники из николаевской 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады отразили одну из самых мощных за последние недели атак врага в Марьинке Донецкой области. Российские оккупанты осуществляли штурмовые действия с помощью десятков единиц военной техники и нескольких сотен единиц живой силы.

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Об этом сообщается в видео, снятом корреспондентами Bihus.Info. Украинским журналистам удалось впервые за 10 месяцев побывать в этом городе (чтобы посмотреть ролик, доскролльте страницу до конца).

Российские захватчики пытались осуществить атаку по всем флангам – одновременно в северной, центральной и южной частях Марьинки – несколько дней назад. Они устроили 12 штурмов позиций Сил обороны при поддержке артиллерии, авиации и бронированной техники, включая танки. Наши Герои устояли, хотя некоторые отдали за это свои жизни или здоровье.

Военнослужащие 79-й ОДШБр рассказали, что на это направление оккупанты подвезли свежие силы. В частности, там появились кадыровцы. Оккупанты из полка "Восток-Ахмат" и 5-й мотострелковой дивизии армии РФ пошли в атаку, но понесли потери и не достигли успеха.

"За эту неделю это шестая атака подряд, но она была самая массированная, россияне пошли по своей линии столкновения", – сказал командир подразделения 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады Павел. Он отметил, что за все время их пребывания в районе Марьинки происходили и более масштабные бои.

Журналистка Bihus.Info показала, как работает один из командных пунктов роты украинских воинов на этом участке фронта. Отмечается, что воины 79-й ОДШБр держат оборону Мариинки уже 10 месяцев подряд. Россияне за это время продвинулись вглубь города, но так и не захватили его.

Сержант подразделения 79-й ОДШБр Вячеслав рассказал, что захватчики проводят разные штурмы населенного пункта каждый день, и утром, и в обед, и вечером. "Могут быть обстрелы 3-4 раза в день. Этот массированный удар только с одного фланга длился около трех часов", – сообщил воин.

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Как писал OBOZREVATEL, в Институте изучения войны заявили, что в России начали делить ответственность за небольшие тактические успехи в районе Марьинки. Аналитики считают, что, деля "победы" на фронте, российские силы соревнуются за вероятную благосклонность Кремля

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