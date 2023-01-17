Украинские защитники ''отминусовали'' очередной вражеский Су-25, оккупанты бросили все силы на захват Донецкой области — Генштаб

По состоянию на вечер 17 января российские оккупанты сохраняют намерения целиком взять под контроль Донецкую область. Основные усилия они сосредотачивают на ведении наступления на Бахмутском направлении, а также безуспешных наступательных действиях на Авдеевском.

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Об этом рассказали в Генштабе ВСУ, опубликовав данные на Facebook. При этом российская армия ежедневно несет колоссальные потери, что конечно отражается на морально-боевых качествах противника.

"Не имея значительных достижений на поле боя, противник наносит удары по мирным населенным пунктам. Российский агрессор продолжает уничтожать инфраструктуру и жилища гражданского населения, — нарушая нормы Международного гуманитарного права, законы и обычаи ведения войны", – указано в сообщении.

За последние сутки российская армия нанесла минометные и артиллерийские удары:

на Купянском направлении – по районам населенных пунктов Кисловка, Котляровка, Ивановка Харьковской области, а также Новоселовское, Андреевка Луганской области;

на Лиманском направлении враг обстрелял по всему спектру артиллерии районы населенных пунктов Площадка, Червонопоповка, Кременная, Диброва Луганской области; Терны и Ямполевка Донецкой области;

на Бахмутском направлении огневое поражение от вражеской артиллерии получили районы населенных пунктов Верхнекаменское, Выемка, Белогоровка, Веселое, Соледарь, Красная Гора, Бахмут, Клещиевка, Курдюмовка, Дружба, Железное, Нью-Йорк Донецкой области;

на Авдеевском направлении под вражеский огонь попали Авдеевка, Водяное, Невельское, Георгиевка, Марьинка и Новомихайловка Донецкой области;

на Новопавловском направлении противник совершил обстрелы из артиллерии и минометов районы населенных пунктов Угледар, Никольские Дачи и Пречистовка Донецкой области;

на Запорожском направлении от артиллерийского огня пострадали более 10 населенных пунктов, в частности, Времовка, Новополь на Донетчине и Темировка, Полтавка, Малиновка, Гуляйполе, Малая Токмачка, Новоандреевка, Щербаки, Степное, Каменское и Плавные Запорожской области;

на Херсонском направлении оккупанты не прекращают террор гражданского населения. В частности, обстрелы из реактивных систем залплового огня подверглись Антоновке и Херсону, пострадали мирные жители.

Также оккупанты "закручивают гайки" населению на территории временно захваченной территории Херсонщины. В частности, они пытаются изолировать украинцев от альтернативных источников информации, оставив наедине с пропагандой.

"Наряду с остановкой трансляции всех украинских телеканалов, захватчики сделали доступной мобильную связь только российских операторов", – пояснили наши военные.

При этом в течение суток украинская авиация нанесла десять ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника. В течение суток нашими защитниками уничтожен вражеский самолет Су-25.

Как сообщал OBOZREVATEL, 17 января в Киев с официальным визитом прибыла министр обороны Латвии Инара Мурниеце. Она встретилась со спикером Верховной Рады Украины Русланом Стефанчуком.

В министерстве иностранных дел Нидерландов считают, что российско-украинская война должна закончиться по поле боя. Силы обороны должны остановить оккупантов из РФ, одержав над ними победу на фронте.

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