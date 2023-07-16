Украинские защитники отминусовали оккупантов-бегунов возле Белогоровки. Видео

В Луганской области украинские воины "денацифицировали" группу российской пехоты. Удары по оккупантам произвели бойцы 54 ОМБр под Белогоровкой.

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После отработки украинской артиллерии у врага есть погибшие и раненые. Видео поражения врага показал командующий Сухопутными войсками Вооруженных сил Украины генерал-полковник Александр Сырский.

"Район Белогоровки. Работает "Ворон" из 54-й ОМБр. Бежали куда-то орки. В итоге – 200 и 300", – написал Сырский.

На опубликованных им кадрах видна группа оккупантов, которые тянут что-то по полевой дороге. Добравшись до лесополосы, они "ныряют" под деревья, куда тут же прилетает "привет" от украинской артиллерии.

После этого захватчики начинают убегать, периодически пытаясь спрятаться в лесополосе. После каждого следующего прилета из леса на открытое пространство выскакивает все меньше оккупантов, пока не остается лишь один.

Напомним, накануне, 15 июля, ВСУ обезвредили еще 500 оккупантов и 18 артиллерийских систем врага. Безвозвратные потери России в живой силе достигли 237 680 человек.