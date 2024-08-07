Украинские защитники отразили 42 штурма врага на Покровском направлении – Генштаб

В течение суток 6 августа на фронте в Украине зафиксировано 136 боевых столкновений. Самая горячая ситуация на Покровском направлении, где воины Сил обороны отразили 42 вражеских штурма.

Видео дня

Больше атак было вблизи Ивановки и Желанного. Об этом говорится в оперативной сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины по состоянию на 08:00 среды, 7 августа, на 896-е сутки полномасштабной вооруженной агрессии РФ против Украины.

Российские обстрелы

По уточненной информации, накануне враг нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам два ракетных удара с применением трех ракет, а также 73 авиаудара, сбросив 97 КАБ.

Кроме того, оккупанты совершили более 4900 обстрелов, из них 79 – из РСЗО. В частности, враг наносил авиаудары в районах населенных пунктов Большая Рыбица, Басовка, Писаревка, Кияница, Беловоды, Храповщина, Юнаковка Сумской области; Волчанск, Глубокое, Петропавловка, Волчанские Хутора, Боровая Харьковской области; Торецк, Екатериновка, Клебан-Бык, Дружба, Александрополь, Новогродовка, Николаевка, Журавка, Михайловка, Нудное, Орловка, Яснобродовка, Новодонецкое, Водяное, Павловка, Новый Комар, Урожайное Донецкой области и Железнодорожное Запорожской области.

Ситуация по направлениям фронта

На Харьковском направлении за прошедшие сутки шло девять боев. Силы обороны отражали штурмовые действия противника вблизи Липцев, Тихого и Волчанска.

На Купянском произошло шесть боевых столкновений, в частности у Синьковки, Колесниковки, Глушковки и Новоосинового.

На Лиманском противник атаковал 19 раз недалеко от Макеевки, Невского, Тернов, Торского и Серебрянского леса.

На Северском направлении произошло 21 боевое столкновение. Воины Сил обороны Украины отражали штурмы окупантов вблизи Белогоровки, Верхнекаменского, Ивано-Дарьевки, Выемки, Переездного и Спорного.

На Краматорском направлении шло десять боев, в частности, в районах Временного Яра и Ивановского.

На Торецком россияне атаковали 18 раз недалеко от Северного, Торецкого и Нью-Йорка.

На Покровском направлении защитники Украхны отбили 42 вражеских штурмовых действия в районах населенных пунктов Воздвиженка, Новоалександровка, Желанне, Калиново, Александровка, Веселое, Ивановка, Калиновка, Нудное, Яснобродовка, Карловка, Пантелеймоновка, Новожелание и Межево. Самая большая концентрация атак была вблизи Ивановки и Желанного.

На Кураховском направлении Силы обороны остановили восемь атак у Красногоровки и Константиновки, где противник пытался прорвать оборону наших войск.

На Времивском направлении российские войска совершили штурм позиций украинских подразделений вблизи Водяного.

На Приднепровском направлении два вражеских наступательных действия противника не имели успеха.

На Гуляйпольском и Ореховском направлениях обстановка без особых изменений.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

На границе с Черниговщиной и Сумщиной областями противник сохраняет военное присутствие, совершает минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов с территории РФ, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы Украины.

Потери окупантов

В то же время Силы обороны продолжают активными действиями наносить противнику ощутимые потери в живой силе и технике, истощая врага вдоль всей линии боевого столкновения.

Во вторник авиация и ракетные войска и артиллерия Сил обороны нанесли 25 ударов по районам сосредоточения личного состава и вооружения и военной техники противника, а также поразили четыре пункта управления, два средства ПВО, четыре артиллерийских средства и состав ГСМ.

В общей сложности, за прошедшие сутки потери войск РФ составили 1230 человек. Также украинские воины обезвредили восемь танков, 29 боевых бронемашин, 67 артиллерийских систем, 54 БПЛА оперативно-тактического уровня, крылатую ракету, 78 автомобилей и 21 единицу специальной техники.