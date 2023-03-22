Украинские защитники показали мастер-класс по ''демилитаризации'' российских танков: точно в цель. Видео

Украинские военнослужащие продолжают наносить потери российским оккупационным войскам в Запорожской области. Бойцы из 65-й отдельной механизированной бригады мастерски уничтожают танки захватчиков.

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Соответствующие кадры работы по врагу оказались в распоряжении OBOZREVATEL (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца). На них наши защитники продемонстрировали, как они уничтожают бронетехнику "второй армии мира".

На российские танки сбрасывают боеприпасы с беспилотников, после чего вражеская техника получает повреждения.

А иногда все выглядит еще более эпично – в случае, если украинский снаряд сбрасывают на танк с боекомплектом, раздается мощный взрыв, после чего боеприпасы войск РФ длительное время детонируют.

"Не хотели по хорошему? Получайте", – говорят украинские защитники.

Некоторые российские захватчики пытаются сбежать, чтобы спасти свои жизни и технику, однако в конце концов расплата ждет всех оккупантов.

Как сообщал OBOZREVATEL, защитники Украины в течение 20 марта ликвидировали на фронте по меньшей мере 960 оккупантов из России. Также наши воины сожгли еще 15 российских танков, 10 боевых бронированных машин и девять артиллерийских систем.

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