ВСУ за сутки на фронте ликвидировали 960 захватчиков и 15 танков – Генштаб

Защитники Украины в течение 20 марта ликвидировали на фронте по меньшей мере 960 оккупантов из России. В целом с начала полномасштабного вторжения более чем год назад 166 570 военнослужащих армии страны-агрессора стали "двухсотыми".

Видео дня

Кроме того, наши воины "демилитаризовали" тысячи бронемашин, автотехники и сотни единиц боевой авиации ВС РФ. Обновленные данные о потерях врага опубликовал Генеральный штаб ВСУ.

Так, накануне бойцы сил обороны сожгли еще 15 российских танков (всего 3552), 10 боевых бронированных машин (6879) и девять артиллерийских систем (2586).

Также в боях воины ВСУ уничтожили 12 единиц автомобильной техники и автоцистерн (всех 5428) и одну – спецтехники (266) оккупационной армии.

В то же время защитники сбили в небе еще и семь вражеских БПЛА оперативно-тактического уровня (в общем уже 2167).

Кроме того, за полные 390 суток войны было "демилитаризовано" 907 крылатых ракет, 507 РСЗО, 305 самолетов, 290 вертолетов, 270 средств ПВО, 18 кораблей/катеров ВС РФ.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинские воины зрелищно уничтожили опорный пункт ворона на Купянском направлении. Были ликвидированы оккупанты и их БК, накопленный на "опорнике".

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и Viber. Не ведитесь на фейки!