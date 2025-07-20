Украинские защитники превратили в металлолом и пепел робота захватчиков – эффектное видео

Бойцы 45-й отдельной артиллерийской бригады им. Тарнавского увидели, как рядом с линией соприкосновения передвигается несколько необычная вражеская машина. Это был наземный роботизированный комплекс захватчиков. Но зафиксированной машине оккупантов украинские защитники не позволили ехать дальше – ее уничтожили одним точечным ударом.

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Как рассказали в 45 ОАБр, роботизированный комплекс обнаружили дроноводы бригады. Они и ликвидировали вражескую технику.

"НРК уже давно не редкость на просторах современной войны. Они выполняют ряд разноплановых задач: разведка, доставка БК, эвакуация раненых, разминирование. И благодаря слаженным действиям нашей артиллерийской разведки и операторов БпЛА, один из таких комплексов идентифицировали, выследили и уничтожили точечным ударом", – отметили в бригаде.

"Никакие технологии не помогут противнику избежать поражения", – добавили бойцы 45 ОАБр.

45-я отдельная артиллерийская бригада имени генерала Мирона Тарнавского – это соединение ракетных войск и артиллерии Сухопутных войск Вооруженных сил Украины. Бригада была создана в 2016 году в составе Корпуса резерва, и находилась в статусе кадровой. После российского полномасштабного вторжения 2022 года была отмобилизована, ее части участвовали в боях за Киев, Харьковской и Херсонской контрнаступательных операциях.

Бригада носит имя известного командира Легиона УСС и главнокомандующего УГА Мирона Тарнавского.

А тем временем украинский надземный робот "Ярость" недавно из пулемета уничтожил российских военных на Сумском направлении. Это событие изрядно поразило оккупантов, которые начали передавать эту историю между сослуживцами.

Как сообщал OBOZ.UA, в течение шести месяцев 2025 года Минобороны кодифицировало и допустило к эксплуатации в войсках почти 30 новых образцов наземных роботизированных комплексов и дистанционно управляемых боевых модулей украинского производства. Это на треть больше, чем в прошлом году.

В Сухопутных войсках ВСУ уже показали четыре основных типа НРК, которые уже используются в боевых условиях: "Ярость", "Термит", "Гном-минер" и Ardal. Такая техника помогает защитникам на самых опасных участках фронта.

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