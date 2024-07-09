Украинские защитники сдерживают давление оккупационных войск: в Генштабе назвали самое горячее направление

По состоянию на 16 часов с начала суток 9 июля на линии фронта произошло 81 боевое столкновение. Более трети вражеских атак зафиксировано на Покровском направлении.

Однако украинские воины сдерживают давление россиян и наносят оккупантам значительные потери. О текущей ситуации на передовой рассказали в Генштабе, в оперативной сводке к 16:00.

"Количество боевых столкновений по всей линии фронта в настоящее время составляет 81. Основные усилия российские захватчики сосредотачивают на Покровском направлении – там произошло более 35 процентов от всех столкновений. Украинские защитники сдерживают натиск оккупационных войск и наносят противнику значительные потери", – отмечено в сообщении.

В приграничных районах Сумщины и Черниговщины россияне продолжают совершать террор с помощью артобстрелов с территории РФ.

Из Белгородской области авиация противника наносила удары управляемыми авиабомбами по территории Харьковской области, бомбы летели в районы населенных пунктов Липцы, Малые Проходы, Глубокое.

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"В то же время, наши воины отбили в настоящее время четыре штурма оккупантов в районах Волчанска, Старицы и Липцев, еще две атаки продолжаются", – добавили в Генштабе.

На Купянском направлении противник четырежды безуспешно пытался штурмовать позиции наших подразделений возле Берестового и Песчаного.

На Лиманском направлении враг несколько активизировался. Совершил 12 атак на позиции украинцев вблизи Грековки, Невского, Макеевки и Тернов. Все боеприкосновения завершились без успеха для противника.

Продолжает враг искать слабые места в нашей обороне на Северском направлении. Вблизи Верхнекаменского, Выемки и Раздольевки провел три атаки. Получил жесткий отпор. Потери оккупантов уточняются.

На Краматорском направлении захватчики совершили три безуспешных штурма вблизи Часова Яра, Григорьевки и Андреевки. Свои наступательные действия противник поддерживал штурмовой авиацией – нанес удары неуправляемыми авиационными ракетами вблизи Часова Яра.

На Торецком направлении количество вражеских атак увеличилось до 9. Враг атакует возле населенных пунктов: Пивничное, где наши защитники отразили 5 атак (одна атака в настоящее время продолжается), Пивденное и Нью-Йорк, где отражены две атаки. В двух локациях еще ведутся бои. Активно работает авиация агрессора, в частности, бомбардировкам подвергся населенный пункт Нью-Йорк, на который враг сбросил восемь КАБов, также оккупанты обстреляли этот район неуправляемыми авиаракетами.

На Покровском направлении наибольшее количество боеприкосновений. С начала суток оккупанты предприняли уже 29 попыток потеснить наших защитников с занимаемых позиций в районах Воздвиженки, Новоалександровки, Тимофеевки, Карловки, Калинового, Евгеньевки, Яснобродовки, Прогресса и Новоселовки Первой. Силы обороны сдерживают напор и отразили 21 атаку противника, восемь боев еще продолжаются. Усилия враг концентрирует у Новоалександровки и Новоселовки Первой. Последняя, вместе с Александрополем, получили удары НАРами по вооружению штурмовой авиации. КАБами российские террористы нанесли поражение по району населенного пункта Мирноград.

Завершились четыре боя вблизи Нейталово, Константиновки и Парасковеевки на Кураховском направлении.

На Времьевском направлении продолжается боестолкновение неподалеку от Водяного. Пять атак противника уже отражены нашими подразделениями. Силы обороны принимают меры по недопущению продвижения оккупантов в глубину нашей территории. Российские террористы применили на направлении пять управляемых авиабомб. Били также НАРами. В частности, возле Урожайного, Равнополя и Старомайорского.

На Ореховском направлении отражены три вражеских штурма возле Малой Токмачки и Новоандреевки.

На Приднепровском направлении оккупанты сбросили на Тягинку и вблизи нее семь КАБов.

Напомним, накануне, 8 июля, по данным Генштаба, общие потери российских захватчиков составили 1220 человек. Также наши воины обезвредили семь танков, 19 боевых бронированных машин, 49 артиллерийских систем, 36 ракет, 29 БпЛА оперативно-тактического уровня, 62 автомобиля и 13 единиц специальной техники.