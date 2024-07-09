ВСУ обезвредили 1220 оккупантов, 36 ракет и семь танков врага за сутки – Генштаб

Силы обороны Украины за прошедшие сутки уничтожили 215 единиц вооружения и военной техники террористической российской армии. Во время боев также ликвидировали и ранили по меньшей мере 1220 военных преступников из рядов ВС РФ..

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С начала полномасштабной войны на украинской земле обезвредили уже примерно 553 410 живой силы страны-агрессора. Данные о потерях врага по состоянию на 9 июля озвучил Генеральный штаб ВСУ.

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