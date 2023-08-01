Украинских пленных в Венгрии запугивали и склоняли принять венгерское гражданство

В начале июня была проведена странная и загадочная операция между двумя соседями Украины. Одиннадцать украинских солдат, пробывших в российском плену неизвестное количество времени, были переданы Россией в Венгрию.

Видео дня

Там их запугивали и склоняли принять венгерское гражданство. Об этом пишут The Kyiv Independent и Szabad Európa.

Хотя Украина и Россия регулярно обменивались военнопленными, иногда через третьи страны, такие как Турция и Саудовская Аравия, на этот раз Украина не была заранее проинформирована об операции, и Будапешт не предоставил Киеву никакой информации об украинских гражданах на его территории в следующие недели.

Несмотря на крайнюю политическую деликатность такого шага, и Москва, и Будапешт, где передачу с гордостью подтвердил вице-премьер Жолт Семьен, отрицают какую-либо прямую роль государства в этом, а Венгрия утверждает, что передача была организована строго между Русской православной церкви и Венгерской благотворительной службой Мальтийского ордена.

До сих пор Венгрия придерживалась линии правдоподобного отрицания, что позволило премьер-министру Виктору Орбану избежать более пристального международного внимания к событиям, которые являются беспрецедентными для государства-члена ЕС и НАТО.

По словам источников, в Венгрии украинских военнопленных убеждали, что им лучше не возвращаться в Украину, потому что им грозит немедленное возвращение на фронт или суд за "дезертирство". Один собеседник сказал, что их якобы поощряли принять гражданство Венгрии.

Кроме того, переданные в Венгрию военнопленные 19−23 лет имели фамилии венгерского происхождения, но только один владел венгерским и имел двойное гражданство. Они попали в плен под Купянском и находились в лагере, о котором украинская сторона практически не имела информации.

На данный момент пятеро из 11 украинских военнопленных, о которых идет речь, вернулись в Украину. По словам пресс-секретаря Координационного штаба по обращению с военнопленными Петра Яценко, МИД Украины организовало их транспортировку на автомобиле через сухопутную границу.

Местонахождение остальных шестерых, которые теоретически могли переехать в другие страны Шенгенской зоны, по состоянию на 1 августа не смогли подтвердить украинские официальные лица, которые заявили, что все еще пытаются организовать их возвращение в Украину.

Как писал OBOZREVATEL, в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины считают, что Россия пыталась использовать "сделку с пленными" в Венгрии для нескольких целей, в том числе для информационной кампании. Однако, как считает представитель ГУР Андрей Юсов, Россия не получит желаемый результат.

Позже стало известно, что Венгрия в августе 2023 года может забрать из России новую группу украинских военнопленных. Будапешт готовит эту сделку в нарушение Женевских конвенций и международного гуманитарного права, без согласования с Киевом.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!