Украинский бронеавтомобиль 'Новатор' выдержал удар вражеского FPV-дрона и спокойно продолжил движение. Видео

Украинские военнослужащие случайно сняли на видео удар российского FPV-дрона по своей машине. Они передвигались на СБА "Новатор" с дополнительной внешней защитой-сеткой. Техника спасла нашим защитникам жизнь, выдержав взрыв.

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Соответствующая запись, снятая в кабине специализированного бронеавтомобиля, распространилась в сети. Сначала в кадре было видно только дорогу, деревья, растущие вдоль, и стальную сетку перед лобовым стеклом и корпусом машины.

Кто-то закричал, что видит FPV, кто-то заматерился – и раздался взрыв. Детонация беспилотника оккупантов попала на видео как яркая вспышка.

Машина продолжила двигаться с той же скоростью. Видимых повреждений в кадре нет. Водитель и пассажиры остались целыми.

"Не спеши, не спеши, порядок! Не спеши! Нормально, держимся!" – обратился автор видео к водителю, успокаивая его.

СБА "Новатор" – это отечественный военный бронированный автомобиль, созданный на усиленном шасси Ford F-550. Впервые представлен 15 декабря 2017 года; в 2023-м производитель представил вариант "Новатор-2", который имеет усиленные подвеску, броневую и противоминную защиту, улучшенные системы управления и увеличенное количество посадочных мест до 10.

Как ранее писал OBOZ.UA, в Вооруженных силах Украины будут использовать беспилотный наземный роботизированный комплекс "Мураха" отечественного производства. Министерство обороны кодифицировало и официально допустило эту технику к эксплуатации в войске.

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