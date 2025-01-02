'Украинская бронетехника' рассказала об успехах в производстве бронемашин 'Новатор' в 2024 году. Фото

В "Украинской бронетехнике" назвали 2024 год успешным для развития автонаправления. Предприятие досрочно завершило выполнение контрактов по производству и поставкам бронеавтомобилей "Новатор".

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В начале прошедшего года компания запустила "Новатор 2" в серийное производство. Итогами поделилась пресс-служба "УБ".

"В сентябре на выставке в Польше представили совершенно новую машину "Варта 2", испытания которой продолжаются сейчас. Также в этом году нам удалось разработать, опробовать и запустить в серию две модификации СБА "Новатор" – санитарно-эвакуационный автомобиль и командно-штабной", – сообщил генеральный директор ООО "Украинская бронетехника" Владислав Бельбас.

В 2024-м компания нарастила производство "Новаторов" более чем в три раза (по сравнению с 2023-м).

"Бронеавтомобиль "Новатор" за годы использования в боях разными пользователями полностью подтвердил свои технические характеристики, надежность и качество. Компания планирует и дальше развивать автомобильное направление, в частности, используя СБА "Новатор" как базовую платформу для интеграции разнообразной полезной нагрузки", – добавил Бельбас.

Как писал OBOZ.UA, в конце 2024 года Кабинет министров утвердил постановление, которое должно вывести закупки беспилотных систем и средств радиоэлектронной борьбы отечественного производства на постоянную основу. Этот процесс, по словам министра обороны Рустема Умерова, будет происходить быстрее, прозрачнее и эффективнее.

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