Закупки беспилотников и средств РЕБ: Умеров обещает упростить закупку и вывести процесс на постоянную основу

Кабинет министров утвердил постановление, которое должно вывести закупки беспилотных систем и средств радиоэлектронной борьбы отечественного производства на постоянную основу. Этот процесс, по словам министра обороны Рустема Умерова, будет происходить быстрее, прозрачнее и эффективнее.

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Пресс-служба МО Украины сообщила 24 декабря, что ожидает "стабильность, системность и предсказуемость для всех участников процесса". Речь идет о:

– упрощении процедур: командиры воинских частей могут закупать беспилотники и РЭБ тактического уровня без лишних бюрократических согласований с Генштабом и другими органами военного управления;

– расширении доступа к рамочным соглашениям: воинские части могут присоединяться к соглашениям, заключенным закупочными агентствами МОУ и Госспецсвязи, чтобы получать технику быстрее и по конкурентным ценам.

Умеров заверил, что такие закупки будут более оперативными и поддержат украинских производителей, "предоставляя им возможность стабильного развития и усовершенствования продукции".

"Отныне военные смогут более эффективно планировать свои потребности, а производители – сосредоточиться на технологическом развитии и масштабировании производства", – подытожил глава оборонного ведомства.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Недавно Министерство обороны Украины разрешило использовать в ВСУ отечественный беспилотный авиационный комплекс ТОККО. Эти дроны-камикадзе созданы с учетом высокой стойкости к воздействию вражеской РЭБ.

– В декабре наша страна заключила контракт с немецким концерном Rheinmetall на закупку артиллерийских боеприпасов 155 мм калибра. Снабжение законтрактованных снарядов запланировано на первую половину 2025 года.

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