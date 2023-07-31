О боевом надводном беспилотнике-камикадзе украинского производства Magura V5 – самое быстрое надводное оружие в Черном море – пишут даже зарубежные СМИ.

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А американська телекомпанія CNN зняла цілий сюжет про українську розробку – надводний дрон Magura V5:

Експерти кажуть, що це нова "гроза" українських морів, а росіяни не зможуть впоратись із ним.

Росіяни й до того рідко могли збивати надводні дрони. Тож перехоплювати нову українську розробку для них буде фактично неможливо.

В недалекому майбутньому при належній наявності цих дронів Україна зможе знищити увесь Чорноморський флот РФ.

Наразі кількість таких безпілотників у розпорядженні українських військових невідома. Станом на кінець 2022 року кампанія зі збору коштів United24 зібрала кошти щонайменше на 30 дронів, проект все ще триває.

Керівник Центру безпілотних систем державного підприємства "СпецТехноЕкспорт" (STE) Іван Сибіряков розповів про інші ідеї.

Зокрема, він підкреслив, що Magura V5 є багатоцільовою платформою, яка може бути оснащена різноманітними датчиками та корисним навантаженням відповідно до потреб місії. Окрім атак смертників, він також може виконувати розвідку та спостереження. У відео-презентації також йдеться про охорону флоту, пошуково-рятувальні та протимінні операції.