Украинский дрон похитил рацию оккупантов и помог ВСУ завладеть ценной информацией: все попало на видео

Украинские воины продолжают демонстрировать незаурядную креативность и изобретательность в противостоянии с врагом. Аэроразведчики батальона К2 54 отдельной механизированной бригады с помощью дрона похитили рацию российских оккупантов с вражеских позиций.

Видео дня

С помощью устройства удалось получить важную оперативную информацию. Видео дерзкой операции появилось на странице К2 в Facebook.

"Спи$дили" или как украинский дрон похитил рацию врагов. Мастерство аэразведчиков К-2 и новые технологии помогают ВСУ завладеть оперативной информацией", - подписали видео аэроразведчики.

На опубликованных кадрах, снятых с помощью беспилотников, видно, как дрон украинских аэроразведчиков подлетает к российским позициям, подцепляет валяющуюся на земле рацию и улетает вместе с "трофеем".

Напомним, накануне ВСУ ликвидировали 870 оккупантов за сутки. В общей сложности, по данным Генштаба ВСУ, с 24 февраля 2022 года уничтожено уже 116 950 захватчиков.

Также враг 16 января потерял 3 танка, 7 единиц автомобильной техники, 11 ББМ, 3 РСЗО и 5 артиллерийских систем.