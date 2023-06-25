Украинский дрон R18 за ночь уничтожил колонну оккупантов. Видео

Аэроразведчики ВСУ с помощью украинского дрона R18 остановили продвижение колонны российских оккупантов. Несколько боевых машин пехоты и грузовик были разбиты на ходу в ночное время суток.

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Это стало результатом работы роты БПЛА "Птицы Мадяра" 59-й отдельной мотопехотной бригады им. Якова Гандзюка. Кадры опубликовал в Telegram-канале командир группы, аэроразведчик "Мадьяр" (чтобы просмотреть, доскролльте новость до конца).

"Колонна раздолбана на ходу. Одним R18. За одну ночь", – отметил он.

На кадрах военный показал четыре единицы техники ВС РФ, которые не доехали туда, куда планировали. Три БМП и один грузовик так и остались стоять среди дороги или на обочине.

Вражеская колонна получила значительные повреждения – по крайней мере две БМП выгорели изнутри. Не исключено, что вместе с техникой сгорели и экипажи.

"Утречка воскресного, пост-попкорновского! Колонна: три бехи + грузовик. Силами одного экипажа бомбера R18: Остров, Витя и Паштет. Глаза и Жало", – прокомментировал "Мадьяр" боевую работу подчиненных и побратимов.

Как сообщал OBOZREVATEL, по данным Минобороны Украины, за 16 месяцев полномасштабной войны ВСУ удалось уничтожить около 130 танковых батальонов войск РФ. На сегодня же, 487-е сутки войны, оккупанты потеряли уже 4030 танков.

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