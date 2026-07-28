Украинский пилот за один вылет уничтожил четыре бронемашины противника на Запорожском направлении. Фото

Пилот 114-й бригады тактической авиации с позывным "OSCAR" в ходе одного боевого вылета уничтожил четыре бронированные машины оккупантов на Запорожском направлении. Удар по технике нанес истребитель МиГ-29 с применением высокоточных авиационных бомб GBU-39.

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Об этом сообщили на странице Воздушных сил ВСУ. Там рассказали подробности успешного уничтожения вражеской техники.

В ходе воздушной разведки на Запорожском направлении операторы беспилотников обнаружили ангар, в котором российские военные скрыли бронированную технику. Координаты цели оперативно передали на командный пункт, после чего было принято решение о нанесении авиаудара.

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По словам пилота с позывным "OSCAR", на момент получения приказа он находился на дежурстве на одном из оперативных аэродромов.

"Я дежурил на одном из оперативных аэродромов. Получил приказ на боевой вылет, вышел в указанный район, нанес бомбовый удар по цели", — рассказал летчик.

Он добавил, что уже через несколько минут после удара результаты атаки подтвердила воздушная разведка.

"Через несколько минут после удара разведчики подтвердили уничтожение четырёх бронированных машин противника", — отметил "OSCAR".

В 114-й бригаде тактической авиации сообщили, что с начала полномасштабного вторжения пилот совершил более 400 боевых вылетов. За это время он уничтожил более 150 наземных и полтора десятка воздушных целей противника.

Напомним,украинские военные ликвидировали укрытие российских оккупантов, которое те обустроили для защиты от ударов. Операция была проведена с помощью FPV-дронов.

Также OBOZ.UA сообщал, что за сутки 27 июля Силы обороны Украины сократили численность российской оккупационной армии на 1560 захватчиков. Общие боевые потери России в живой силе составили 1 млн 442 тыс. 140 человек.

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