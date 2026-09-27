Украинский воин в одиночку уничтожил двух российских штурмовиков в Донецкой области: видео

Украинский военный в одиночку уничтожил двух российских штурмовиков на Лиманском направлении в Донецкой области. Российские военные пытались пройти мимо позиции украинского бойца, однако он открыл по ним огонь из стрелкового оружия.

Видео дня

В результате боец сумел ликвидировать обоих штурмовиков непосредственно возле своей позиции. Кадры этого боя обнародовала 60-я Ингулецкая отдельная механизированная бригада в составе Третьего армейского корпуса.

Украинский военный в одиночку вступил в бой

На видео запечатлен момент, когда двое российских штурмовиков пытаются пройти вблизи позиции украинского военного на Лиманском направлении.

Боец вступил в бой самостоятельно и открыл огонь из стрелкового оружия. Ему удалось поразить обоих российских военных, которые пытались пройти мимо его позиции.

Таким образом, украинский воин самостоятельно уничтожил двух российских штурмовиков, не позволив им пройти дальше.

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Видео опубликовала 60-я Ингулецкая отдельная механизированная бригада. Подразделение входит в состав Третьего армейского корпуса.

Лиманское направление остается одним из районов боевых действий в Донецкой области.

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