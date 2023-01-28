Украинский защитник сбил ''Стингером'' вражескую ''Сушку'' и погиб на поле боя: появилась его история

Уроженец Хмельницкой области Алексей Новицкий отправился защищать Украину с первых дней полномасштабного российского вторжения, оставив дома троих детей. В составе одной из механизированных бригад ВСУ он воевал под Бахмутом Донецкой области.

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В ходе вражеского авианалета 5 января 2023 года Алексей сбил из ПЗРК Stinger российский штурмовик Су-25 и погиб, попав под обстрел во время отхода на другую позицию. Историю Алексея Новицкого с позывным "Казах" рассказали его побратимы журналистам агентства "Армия Информ".

В тот день, 5 января, Алексей Новицкий с побратимами находились на наблюдательном посту под Бахмутом, когда им сообщили, что в зону поражения вошли три российских самолета – два истребителя Су-27 и штурмовик Су-25. Авиации Сил обороны Украины в небе над районом не было, поэтому стрелки-зенитчики получили задачу уничтожать все воздушные объекты.

Когда вражеские самолеты приблизились к позициям украинских воинов, пилот российского Су-25 начал снижаться для атаки. Воины вспоминают: счет шел на секунды. Тут и среагировал "Казах" – он ненадолго отходил, чтобы согреть замерзшие руки.

"Казах" буквально влетел на позицию, быстро сориентировался по цели, подхватил у меня "Стингер", навел и выстрелил. Через несколько секунд мы увидели клубы черного дыма. Впоследствии аэроразведчики подтвердили, что сбита "Сушка", обнаружив ее обломки с дрона. Что и говорить, мы все были невероятно рады точному выстрелу, ведь сбить российскую "птичку" пехоте везет далеко не каждый день", – рассказал побратим Новицкого Михаил Кость.

Момент уничтожения вражеского самолета воинам удалось снять на камеру телефона.

Воины вспоминают: эмоции их тогда переполняли. Они даже нашли в разрушенном доме, где размещался наблюдательный пункт, спортивную медаль – и "наградили" ею "Казаха", а также сделали несколько фотографий на память. Как оказалось, они стали последними в жизни младшего сержанта Алексея Новицкого.

"Ожидалось, что самолеты противника могут еще вернуться, поэтому нам нужно было сменить засвеченную позицию. Мы оперативно собрались и отправились на запасную позицию. В это время начался артиллерийский обстрел. Я даже не понял, откуда к нам прилетело. Меня подбросило взрывной волной, ударило о землю. Я поднялся, подхватил "Стингер", собрался рвануть к укрытию и тут увидел неподвижного "Казаха", – вспоминает Кость.

От полученных осколочных ранений Алексей Новицкий скончался на месте.

Побратимы рассказывают, что Алексей Новицкий родился и вырос в Хмельницкой области, там у него остались трое детей и мать. Строитель в мирной жизни, он добровольцем отправился защищать Украину в первые дни полномасштабной войны. "За прошедшие месяцы войны Алексей Новицкий, как и большинство наших бойцов, стал действительно профессиональным воином: отважным, решительным и надежным. Собственно, уничтоженная им российская "Сушка" – яркое этому подтверждение", – рассказал Олег Зелинский, пресс-офицер бригады, в которой служил Новицкий.

И командование бригады, и побратимы Новицкого считают, что "Казах" достоин звания Героя Украины. Представление уже подано, и воины ждут, что Украина отметит своего Героя, который, без тени сомнений, отдал за нее свою жизнь.

Напомним, в боях за Украину погиб защитник с позывным "Русик". Уроженец Житомира Руслан Обломов вместе с беларускими добровольцами воевал с оккупантами на фронте и погиб, не выпуская оружия из рук.

Также сообщалось, что 21 января в районе Соледара погибли харьковские альпинисты Александр Заколодный и Григорий Григорьев. 35-летние защитники дружили до войны и в один день отдали жизни за Украину.

А во Львовской области ранее похоронили 21-летнюю разведчицу Татьяну-Анастасию Мациевскую, защищавшую Украину на фронте. Она погибла в районе села Дилиевка, неподалеку от Бахмута Донецкой области.