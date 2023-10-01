Украинским военным не хватает дронов из-за ограничений Китая на экспорт – NYT

Бойцы Сил обороны Украины в последнее время сталкиваются с нехваткой дешевых беспилотных летательных аппаратов, играющих важную роль в войне, развязанной РФ. Причина этого дефицита заключается в том, что Китаю ограничил поставку компонентов для дронов.

Об этом пишет The New York Times. Наши воины применяют БПЛА на фронте ежедневно и в значительном количестве: они выполняют роль разведывательных дронов, дронов-камикадзе, а также с помощью беспилотников ВСУ сбрасывают боеприпасы на позиции оккупантов.

Чаще всего на передовой можно увидеть именно недорогие гражданские дроны, производимые в Китае (украинские военные переделывают их в оружие, прикрепляя к БПЛА модифицированные батареи и снаряды). Однако с 1 сентября Пекин ограничил экспорт комплектующих к БПЛА, что затруднило закупку дронов.

Сейчас китайские производители, соглашаясь на продажу своих товаров, нередко требуют от покупателей пользоваться сложной сетью посредников, подобной той, что использует Россия. А в некоторых случаях украинцам приходится прибегать к контрабанде, чтобы получить необходимые на фронте БПЛА.

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Так, по данным Королевского института объединенных служб (британского аналитического центра), Украина ежемесячно теряет около 10 тысяч дронов.

Журналисты посчитали, что за первое полугодие 2023 года Киев получил беспилотников непосредственно из Китая на общую сумму чуть более 200 тысяч долларов США (а большинство БПЛА поступило от европейских посредников). В то же время страна-агрессор Россия за тот же период получила дронов напрямую от китайских компаний по меньшей мере на 14,5 миллионов долларов. А новые препятствия, создаваемые Китаем, лишь увеличивают преимущество РФ в этой войне беспилотников.

Как сообщал OBOZREVATEL, китайская компания iFlight, которой принадлежит производитель дронов DJI, продолжает поставлять России беспилотники, несмотря на заявления, что она больше не продает Украине и РФ БПЛА.

Но фактически это заявление правдиво только относительно украинского рынка импортированных дронов, потому что в Россию Китай продолжает их поставлять, прикрываясь разными схемами. Подробнее об этом читайте по ссылке.

Позже в СМИ появились сообщения о том, что в России якобы начался дефицит дронов и комплектующих к ним. Причиной этого якобы стало то, что Китай с 1 сентября ввел экспортный контроль высокопродуктивных беспилотных воздушных судов (БПС), которые могут быть использованы в военных целях.

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