Украинское командование перебросило под Бахмут элитные подразделения, РФ продолжает давить – британская разведка

Украинская оборона Бахмута в Донецкой области находится под все более сильным давлением врага. Интенсивные бои идут в городе и вокруг него, и командование ВСУ направило на этот участок фронта элитные подразделения.

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Акцент на последнем сделали в военной разведке Британии. Сводка специалистов относительно ситуации на Бахмутщине от 4 марта опубликована в Twitter минобороны Британии.

Отмечается, что регулярная российская армия, а также силы частной военной компании "Вагнер" осуществили дальнейшее продвижение подразделений к северным окрестностям Бахмута.

"Города, который сейчас является удерживаемым Украиной выступлением, уязвимым для атак России с трех сторон", – говорят иностранные разведчики.

По их данным, Силы обороны Украины усиливают территорию вокруг элитными подразделениями. На фоне этого, отмечают в разведке Британии, за последние 36 часов ВСУ разрушили два ключевых моста в районе Бахмута.

"Учитывая жизненно важный мост, который соединяет город с последним основным путем поставок из Бахмута в Часов Яр. Удерживаемые Украиной маршруты поставки из города становятся все более ограниченными", – говорится в сводке.

Напомним: украинские защитники взорвали мост через Бахмутовку на северо-востоке Бахмута и еще один через трассу Хромово – Бахмут к западу от города. В Институте изучения войны считают, что разрушением переправ ВСУ стремятся перерезать потенциальные пути отступления оккупантов.

В то же время издание CNN накануне написало, якобы это российские захватчики взорвали мост, соединяющий Бахмут с селом Хромово.

Как сообщал OBOZREVATEL, командующий Сил специальных операций ВСУ Виктор Хоренко заявил, что количество сил врага вокруг Бахмута ежедневно уменьшается благодаря действиям украинских воинов. На днях бригадный генерал проверил работу подчиненных подразделений, обороняющих город и привлекаемых к боевой работе на Донбассе.

Ранее защитников в Бахмуте посетил командующий Восточной группировкой войск генерал-полковник Александр Сырский.

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