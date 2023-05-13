Украинское контрнаступление еще не началось, несмотря на сообщения пропагандистов – ISW

Многие российские источники утверждают, что контрнаступление Вооруженных сил Украины уже началось. Однако украинские и американские официальные лица опровергли эту информацию.

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На это указали аналитики американского Института изучения войны (ISW). Там указали на заявление заместителя министра обороны Украины Анны Маляр от 12 мая о том, что украинские силы продолжают вести оборонительные действия, которые иногда включают контратаки и другие неуточненные активные действия.

Кроме того, высокопоставленный военный представитель США и высокопоставленный западный чиновник заявили 12 мая, что украинские силы начали проводить "формирующие" операции перед контрнаступлением.

"Западные сообщения по этому вопросу явно противоречат российским источникам, многие из которых утверждают, что контрнаступление официально продолжается", – отметили в ISW.

Напомним: в ночь на 12 мая в российском сегменте Telegram одновременно появилось множество сообщений о массированной атаке ВСУ укреплений оккупантов и о подготовке к штурму границы, а также захвату нескольких населенных пунктов на территории РФ. После этого началась настоящая паника, на которую вынуждено было отреагировать и министерство обороны страны-агрессора. Несмотря на уверения, что "все идет по плану", жители российского приграничья уже стали готовиться к эвакуации.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– у Міноборони анонсували масштабні наслідки контрнаступу ЗСУ. Там заявили, що Росія буде в паніці, бо війну буде виграно;

– в ОК "Південь" повідомили, що окупанти на їхньому напрямку продовжують панікувати через майбутній контрнаступ Сил оборони нашої країни, оскільки не знають, до чого готуватися і де чекати основного удару – у Запорізькій чи Херсонській області;

– президент Володимир Зеленський заявив, що Україні потрібно більше часу, щоб розпочати довгоочікуваний контрнаступ проти російських військ. ЗСУ ще чекають доправлення обіцяної військової допомоги від партнерів.

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