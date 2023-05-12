"К границе идут колонны ВСУ!" Оккупанты анонсировали захват российских городов и спровоцировали панику

В российском сегменте Telegram в ночь на 12 мая одновременно появилось множество сообщений о массированной атаке ВСУ укреплений оккупантов и о подготовке к штурму границы, а также захвату нескольких населенных пунктов на территории РФ. После этого началась настоящая паника, на которую вынуждено было отреагировать и министерство обороны страны-агрессора. Несмотря на уверения, что "все идет по плану", жители российского приграничья уже стали готовиться к эвакуации.

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России приготовиться

Вечером 11 мая российский пропагандист, военкор находящейся под санкциями ВГТРК Евгений Поддубный сообщил о наступательных действиях украинских военных сразу на нескольких направлениях и о бегстве оккупационных войск, в том числе с позиций под Бахмутом.

Также, по его утверждению, в Харьковской области были замечены колонны военной техники ВСУ "в сторону границы с Белгородской областью и на купянское направление".

В унисон с ним запел еще один российский пропагандист Александр Коц: "Контрнаступ Киева начался. Танки ВСУ идут по объездной Харькова в сторону границы с Россией. Я бы это воспринял за вбросы ЦИПСО, если бы не писали в том числе знакомые, проверенные люди".

Подлил масла в огонь и бывший "министр обороны ДНР", полковник ФСБ в отставке Игорь Гиркин (Стрелков), который заявил, что армия Украины намерена захватить населенные пункты в Белгородской, Курской и Брянской областях, чтобы спровоцировать войска РФ на их штурм и полностью разрушить.

После этих сообщений в российском приграничье началась настоящая паника. В социальных сетях появилось множество комментариев, в которых россияне выражали свои эмоции. Если одни были возмущались таким поворотом в ведении "СВО", то другие заявили, что идут собирать вещи, чтобы избежать "захвата украинцами.

Россияне также писали, что нужно остановить войну и вывести войска с территории Украины. И вспоминали бегство оккупационных войск из Херсона.

Под картинками, высмеивающими "достижения" военачальников россияне стали оставлять комментарии с извинениями перед украинцами.

На всю эту вакханалию было вынуждено отреагировать и министерство обороны страны-агрессора, заявив, что "сообщения не соответствуют действительности".

В Украине иронично отнеслись к истерике оккупационных каналов. Офицер ВСУ Анатолий Штефан ("Штирлиц") высмеял страх российских пропагандистов и предположил, что они "выпили боярышника".

В социальных сетях стали публиковать обращение к жителям Белгорода и Курска не публиковать передвижения техники Вооруженных сил Украины.

Оккупанты бросают позиции

Российские "военкоры" также заявили, что украинская армия увеличила давление на позиции оккупантов в Бахмуте.

Александр Симонов, в частности, писал о прорывах в Ивановском, Клещеевке, Богдановке, Берховке и Ягодном.

Сообщалось, что российские войска покинули позиции. "На некоторых участках (украинским военным. – Ред.) удается занять рубежи, которые нам дались немалой кровью", – плакался Александр Коц.

Уже прославившийся "наступлением ВСУ на Россию" Евгений Поддубный заявил, был прорыв в районе Соледара. "Противник несколькими подразделениями при поддержке бронегрупп, в каждой из которых было по два-три танка, смог организовать прорыв. Сейчас боевики ВСУ пытаются закрепиться на занятых позициях. Обстановка тяжелая", – писал он.

Ну, а "вагнеровцы" и вовсе опубликовали карту позиций, с которых в панике бежали военнослужащие подразделений армии РФ. А Евгений Пригожин заявил, что территории под Бахмутом россияне сдают позорно – "практически без боя".

"Ситуация на флангах складывается по наихудшим из прогнозируемых сценариев. Те территории, которые кровью и жизнями наших боевых товарищей брались много месяцев, каждый день проходя по десяткам или сотням метров, сегодня без боя бросаются теми, кто должен удерживать наши фланги", – разнылся основатель ЧВК "Вагнер".

Тем временем в украинском информпространстве информация о действиях Сил обороны появляется дозированно (что вполне логично), но повод для оптимизма есть. Например, было подтверждено оставление позиций оккупантами под Бахмутом.

Эти фотографии в российском сегменте Telegram вызвали новую волну "зрады", так как опровергли нытье оккупантов о нехватке вооружения и снарядов.

"Немало неотстрелянных ТПК с ПТУРами, так что говорить, что у бойцов не было противотанковых средств – не совсем корректно. Даже трофейный АТ4 завалялся", – прокомментировал фото один из российских каналов.

Тем временем с Запада практически ежедневно приходят оптимистичные сообщения о поставках вооружения украинским воинам. Например, министр обороны Великобритании Бен Уоллес подтвердил поставки дальнобойных авиационных крылатых ракет Storm Shadow. А это снова заставило российских пропагандистов запаниковать. Ну что же, пора привыкать.