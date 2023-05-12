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"К границе идут колонны ВСУ!" Оккупанты анонсировали захват российских городов и спровоцировали панику

Олег Шевченко
War
4 минуты
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контрнаступление ВСУ

В российском сегменте Telegram в ночь на 12 мая одновременно появилось множество сообщений о массированной атаке ВСУ укреплений оккупантов и о подготовке к штурму границы, а также захвату нескольких населенных пунктов на территории РФ. После этого началась настоящая паника, на которую вынуждено было отреагировать и министерство обороны страны-агрессора. Несмотря на уверения, что "все идет по плану", жители российского приграничья уже стали готовиться к эвакуации.

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Подробнее о ситуации читайте в материале OBOZREVATEL.

России приготовиться

Вечером 11 мая российский пропагандист, военкор находящейся под санкциями ВГТРК Евгений Поддубный сообщил о наступательных действиях украинских военных сразу на нескольких направлениях и о бегстве оккупационных войск, в том числе с позиций под Бахмутом.

Также, по его утверждению, в Харьковской области были замечены колонны военной техники ВСУ "в сторону границы с Белгородской областью и на купянское направление".

В унисон с ним запел еще один российский пропагандист Александр Коц: "Контрнаступ Киева начался. Танки ВСУ идут по объездной Харькова в сторону границы с Россией. Я бы это воспринял за вбросы ЦИПСО, если бы не писали в том числе знакомые, проверенные люди".

Подлил масла в огонь и бывший "министр обороны ДНР", полковник ФСБ в отставке Игорь Гиркин (Стрелков), который заявил, что армия Украины намерена захватить населенные пункты в Белгородской, Курской и Брянской областях, чтобы спровоцировать войска РФ на их штурм и полностью разрушить.

Игорь Гиркин Стрелков телеграм

После этих сообщений в российском приграничье началась настоящая паника. В социальных сетях появилось множество комментариев, в которых россияне выражали свои эмоции. Если одни были возмущались таким поворотом в ведении "СВО", то другие заявили, что идут собирать вещи, чтобы избежать "захвата украинцами.

"К границе идут колонны ВСУ!" Оккупанты анонсировали захват российских городов и спровоцировали панику

Россияне также писали, что нужно остановить войну и вывести войска с территории Украины. И вспоминали бегство оккупационных войск из Херсона.

"К границе идут колонны ВСУ!" Оккупанты анонсировали захват российских городов и спровоцировали панику

Под картинками, высмеивающими "достижения" военачальников россияне стали оставлять комментарии с извинениями перед украинцами.

"К границе идут колонны ВСУ!" Оккупанты анонсировали захват российских городов и спровоцировали панику

На всю эту вакханалию было вынуждено отреагировать и министерство обороны страны-агрессора, заявив, что "сообщения не соответствуют действительности".

МО России

В Украине иронично отнеслись к истерике оккупационных каналов. Офицер ВСУ Анатолий Штефан ("Штирлиц") высмеял страх российских пропагандистов и предположил, что они "выпили боярышника".

В социальных сетях стали публиковать обращение к жителям Белгорода и Курска не публиковать передвижения техники Вооруженных сил Украины.

"К границе идут колонны ВСУ!" Оккупанты анонсировали захват российских городов и спровоцировали панику

Оккупанты бросают позиции

Российские "военкоры" также заявили, что украинская армия увеличила давление на позиции оккупантов в Бахмуте.

Александр Симонов, в частности, писал о прорывах в Ивановском, Клещеевке, Богдановке, Берховке и Ягодном.

Сообщалось, что российские войска покинули позиции. "На некоторых участках (украинским военным. – Ред.) удается занять рубежи, которые нам дались немалой кровью", – плакался Александр Коц.

Уже прославившийся "наступлением ВСУ на Россию" Евгений Поддубный заявил, был прорыв в районе Соледара. "Противник несколькими подразделениями при поддержке бронегрупп, в каждой из которых было по два-три танка, смог организовать прорыв. Сейчас боевики ВСУ пытаются закрепиться на занятых позициях. Обстановка тяжелая", – писал он.

Ну, а "вагнеровцы" и вовсе опубликовали карту позиций, с которых в панике бежали военнослужащие подразделений армии РФ. А Евгений Пригожин заявил, что территории под Бахмутом россияне сдают позорно – "практически без боя".

"Ситуация на флангах складывается по наихудшим из прогнозируемых сценариев. Те территории, которые кровью и жизнями наших боевых товарищей брались много месяцев, каждый день проходя по десяткам или сотням метров, сегодня без боя бросаются теми, кто должен удерживать наши фланги", – разнылся основатель ЧВК "Вагнер".

бои Бахмут

Тем временем в украинском информпространстве информация о действиях Сил обороны появляется дозированно (что вполне логично), но повод для оптимизма есть. Например, было подтверждено оставление позиций оккупантами под Бахмутом.

"К границе идут колонны ВСУ!" Оккупанты анонсировали захват российских городов и спровоцировали панику

Эти фотографии в российском сегменте Telegram вызвали новую волну "зрады", так как опровергли нытье оккупантов о нехватке вооружения и снарядов.

"Немало неотстрелянных ТПК с ПТУРами, так что говорить, что у бойцов не было противотанковых средств – не совсем корректно. Даже трофейный АТ4 завалялся", – прокомментировал фото один из российских каналов.

Тем временем с Запада практически ежедневно приходят оптимистичные сообщения о поставках вооружения украинским воинам. Например, министр обороны Великобритании Бен Уоллес подтвердил поставки дальнобойных авиационных крылатых ракет Storm Shadow. А это снова заставило российских пропагандистов запаниковать. Ну что же, пора привыкать.